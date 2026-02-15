Майже за безцінь: у "Сільпо" знизили ціну на масло, в інших мережах за нього просять на 50 грн більше

Ціни приємно здивують

У мережі супермаркетів "Сільпо" нова акційна пропозиція на популярне вершкове масло "Молокія" екстра 82%. Завдяки суттєвій знижці, цей продукт зараз можна придбати за ціною, яка є значно нижчою за середньоринкову.

"Телеграф" розповість, яка ціна на вершкове масло. Ми порівняли ціни з іншими магазинами.

Мережа "Сільпо" пропонує найвигіднішу ціну, де в межах акції "Цінотижики" вартість пачки масла знизилася на 42%. Наразі вартість становить лише 74,99 грн.

Яка ціна в інших магазинах

Водночас у мережі "Фора" за аналогічну пачку масла покупцям доведеться заплатити 123,00 грн, що на 48,01 грн дорожче, ніж в акційній пропозиції.

У гіпермаркетах METRO ціна на цей же продукт тримається на рівні 123,76 грн, а отже різниця з акційною вартістю складає 48,77 грн.

Найвищу ціну зафіксовано в магазинах мережі АТБ, де пачка вагою 180 грамів коштує 127,30 грн, що змушує покупців переплачувати понад 52,31 грн порівняно з ціною в "Сільпо".

Де вигода більша

Покупці можуть зекономити майже половину вартості продукту, обравши саме акційну пропозицію. Фактично, за ціною однієї пачки в АТБ, у "Сільпо" можна придбати майже дві.

Акційна ціна залишатиметься актуальною лише протягом періоду дії програми "Цінотижики".

