В АТБ обвалилися ціни — знижки до 50%: які 10 товарів можна купити дешевше

Купити товари за акційною ціною можна ще кілька днів

У популярному українському супермаркеті "АТБ" діє тиждень знижок на низку затребуваних товарів. Придбати за зниженою ціною можна від кави та чаю до м’ясних делікатесів та засобів догляду.

Що потрібно знати:

Українці можуть заощадити на окремих позиціях до 250 гривень

Знижки варіюються від 10% до 50% залежно від товару

Супермаркети можуть влаштовувати подібні акції одразу з кількох причин

У цьому матеріалі " Телеграф " розповідає про 10 товарів, які можна купити в мережі "АТБ" за знижками до 17 лютого 2026 року. До цього списку увійшли ковбаси, куряче філе, кава, консерви та багато іншого.

Кава 140г Carte Noire розчинна сублімована – стара ціна: 501,50 грн, нова ціна: 249,90 грн (знижка 50%)

– стара ціна: 501,50 грн, нова ціна: 249,90 грн (знижка 50%) Грейпфрут — стара ціна: 72,95 грн/кг, нова ціна: 64,95 грн/кг (знижка 10%)

— стара ціна: 72,95 грн/кг, нова ціна: 64,95 грн/кг (знижка 10%) Консерви 240г Оніс Паштет Печінковий – стара ціна: 62,60 грн, нова ціна: 43,50 грн (знижка 30%)

– стара ціна: 62,60 грн, нова ціна: 43,50 грн (знижка 30%) Гель для душу 250 мл Nivea Men "Заряд Чистоти" – стара ціна: 149,90 грн, нова ціна: 89,90 грн (знижка 40%)

– стара ціна: 149,90 грн, нова ціна: 89,90 грн (знижка 40%) Чай (20 пак x 2г) Ahmad Tea Класичний чорний – стара ціна: 47,70 грн, нова ціна: 30,80 грн (знижка 35%)

– стара ціна: 47,70 грн, нова ціна: 30,80 грн (знижка 35%) Філе стегна куряче в упаковці – стара ціна: 268,99 грн/кг, нова ціна: 214,89 грн/кг (знижка 20%)

– стара ціна: 268,99 грн/кг, нова ціна: 214,89 грн/кг (знижка 20%) Ковбаса 420г М’ясна лавка/Своя лінія "Губернська" – стара ціна: 143,90 грн, нова ціна: 85,90 грн (знижка 40%)

– стара ціна: 143,90 грн, нова ціна: 85,90 грн (знижка 40%) Ковбаса 0,55 кг М’ясна лавка/Своя лінія "Лікарська" – стара ціна: 187,80 грн, нова ціна: 111,90 грн (знижка 40%)

– стара ціна: 187,80 грн, нова ціна: 111,90 грн (знижка 40%) Соус 180г Gusto Часниковий 30% — стара ціна: 35,90 грн, нова ціна: 23,90 грн (знижка 33%)

— стара ціна: 35,90 грн, нова ціна: 23,90 грн (знижка 33%) Крем для гоління 65 мл Arko Cool – стара ціна: 68,50 грн, нова ціна: 42,30 грн (знижка 38%)

Знижки в "АТБ" до 17 лютого 2026 року

Чому магазини пропонують знижки на товари?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових товарів. Коли надходять нові партії, магазини намагаються швидше розпродати старі позиції, щоб звільнити полиці.

Коли надходять нові партії, магазини намагаються швидше розпродати старі позиції, щоб звільнити полиці. Залучення покупців. Знижки стимулюють купувати більше або пробувати нові продукти, які раніше могли залишитись непоміченими.

Знижки стимулюють купувати більше або пробувати нові продукти, які раніше могли залишитись непоміченими. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Водночас, іноді акції діють на товари, у яких незабаром закінчиться термін придатності.

