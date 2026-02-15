В АТБ обвалилися ціни — знижки до 50%: які 10 товарів можна купити дешевше
Купити товари за акційною ціною можна ще кілька днів
У популярному українському супермаркеті "АТБ" діє тиждень знижок на низку затребуваних товарів. Придбати за зниженою ціною можна від кави та чаю до м’ясних делікатесів та засобів догляду.
Що потрібно знати:
- Українці можуть заощадити на окремих позиціях до 250 гривень
- Знижки варіюються від 10% до 50% залежно від товару
- Супермаркети можуть влаштовувати подібні акції одразу з кількох причин
У цьому матеріалі " Телеграф " розповідає про 10 товарів, які можна купити в мережі "АТБ" за знижками до 17 лютого 2026 року. До цього списку увійшли ковбаси, куряче філе, кава, консерви та багато іншого.
- Кава 140г Carte Noire розчинна сублімована – стара ціна: 501,50 грн, нова ціна: 249,90 грн (знижка 50%)
- Грейпфрут — стара ціна: 72,95 грн/кг, нова ціна: 64,95 грн/кг (знижка 10%)
- Консерви 240г Оніс Паштет Печінковий – стара ціна: 62,60 грн, нова ціна: 43,50 грн (знижка 30%)
- Гель для душу 250 мл Nivea Men "Заряд Чистоти" – стара ціна: 149,90 грн, нова ціна: 89,90 грн (знижка 40%)
- Чай (20 пак x 2г) Ahmad Tea Класичний чорний – стара ціна: 47,70 грн, нова ціна: 30,80 грн (знижка 35%)
- Філе стегна куряче в упаковці – стара ціна: 268,99 грн/кг, нова ціна: 214,89 грн/кг (знижка 20%)
- Ковбаса 420г М’ясна лавка/Своя лінія "Губернська" – стара ціна: 143,90 грн, нова ціна: 85,90 грн (знижка 40%)
- Ковбаса 0,55 кг М’ясна лавка/Своя лінія "Лікарська" – стара ціна: 187,80 грн, нова ціна: 111,90 грн (знижка 40%)
- Соус 180г Gusto Часниковий 30% — стара ціна: 35,90 грн, нова ціна: 23,90 грн (знижка 33%)
- Крем для гоління 65 мл Arko Cool – стара ціна: 68,50 грн, нова ціна: 42,30 грн (знижка 38%)
Чому магазини пропонують знижки на товари?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових товарів. Коли надходять нові партії, магазини намагаються швидше розпродати старі позиції, щоб звільнити полиці.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють купувати більше або пробувати нові продукти, які раніше могли залишитись непоміченими.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Водночас, іноді акції діють на товари, у яких незабаром закінчиться термін придатності.
