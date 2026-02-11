У "Сільпо" лавина знижок: які продукти продають по акції до 60%

Акції здебільшого є стратегії цінової політики магазинів

У відомій українській мережі супермаркетів "Сільпо" діють великі знижки на продукти. На деяких товарах можна заощадити значні суми.

Що потрібно знати:

Акційні пропозиції поширюються на різні види товарів

Місцями цінники "ріжуть" більш ніж на 50%

Економія на низці товарів може досягати сотні гривень

"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в мережі "Сільпо" за знижками сьогодні. Акція діятиме до завтра, 12 лютого.

Заварник для чаю/кави Eat&Drink 1100 мл — 199 гривень замість 449 (знижка 56%)

Моцарела Bonfetto 180гр — 49 гривень замість 86 (знижка 43%)

Форель слабосолона Премія 100г — 129 гривень замість 219 (знижка 41%)

Чай чорний Sherlock 25 пакетиків – 39 гривень замість 69 (знижка 43%)

Паштет з качиною печінкою Hame — 44 гривні замість 95 (знижка 53%)

Знижки в Сільпо

Навіщо супермаркети влаштовують знижки?

Звільнення полиць для нових постачань.

Залучення покупців.

Сезонні розпродажі.

Іноді акції стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

