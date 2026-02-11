У "Сільпо" лавина знижок: які продукти продають по акції до 60%


Акції здебільшого є стратегії цінової політики магазинів
У відомій українській мережі супермаркетів "Сільпо" діють великі знижки на продукти. На деяких товарах можна заощадити значні суми.
Що потрібно знати:
Акційні пропозиції поширюються на різні види товарів
Місцями цінники "ріжуть" більш ніж на 50%
Економія на низці товарів може досягати сотні гривень
"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в мережі "Сільпо" за знижками сьогодні. Акція діятиме до завтра, 12 лютого.
- Заварник для чаю/кави Eat&Drink 1100 мл — 199 гривень замість 449 (знижка 56%)
- Моцарела Bonfetto 180гр — 49 гривень замість 86 (знижка 43%)
- Форель слабосолона Премія 100г — 129 гривень замість 219 (знижка 41%)
- Чай чорний Sherlock 25 пакетиків – 39 гривень замість 69 (знижка 43%)
- Паштет з качиною печінкою Hame — 44 гривні замість 95 (знижка 53%)
Навіщо супермаркети влаштовують знижки?
- Звільнення полиць для нових постачань.
- Залучення покупців.
- Сезонні розпродажі.
Іноді акції стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.
