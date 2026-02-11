Рус

У "Сільпо" лавина знижок: які продукти продають по акції до 60%

Акції здебільшого є стратегії цінової політики магазинів

У відомій українській мережі супермаркетів "Сільпо" діють великі знижки на продукти. На деяких товарах можна заощадити значні суми.

Що потрібно знати:

Акційні пропозиції поширюються на різні види товарів

Місцями цінники "ріжуть" більш ніж на 50%

Економія на низці товарів може досягати сотні гривень

"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в мережі "Сільпо" за знижками сьогодні. Акція діятиме до завтра, 12 лютого.

  • Заварник для чаю/кави Eat&Drink 1100 мл — 199 гривень замість 449 (знижка 56%)
  • Моцарела Bonfetto 180гр — 49 гривень замість 86 (знижка 43%)
  • Форель слабосолона Премія 100г — 129 гривень замість 219 (знижка 41%)
  • Чай чорний Sherlock 25 пакетиків – 39 гривень замість 69 (знижка 43%)
  • Паштет з качиною печінкою Hame — 44 гривні замість 95 (знижка 53%)
  • Звільнення полиць для нових постачань.
  • Залучення покупців.
  • Сезонні розпродажі.

Іноді акції стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

