"Замість тисячі слів". Де зараз можна з великою знижкою купити головні цукерки Дня закоханих

Це — дуже бажаний подарунок для багатьох дівчат, адже це не просто цукерки, а спосіб висловити почуття

Українські супермаркети роблять приємні акції до Дня закоханих, який відзначають 14 лютого. Цього дня хлопці часто дарують коханим цукерки Raffaello й одна з мереж зробила на них велику знижку.

У мережі супермаркетів Novus вагові цукерки Raffaello від Ferrero можна купити за 79.90 грн за 100 грамів. Ціна без акції — 129.00. Таким чином, якщо взяти, наприклад, 300 грамів Рафаелло за акційною ціною, можна зекономити 148 гривень.

Знижки на Рафаелло в Новусі

Але варто поспішити — акція на вагові цукерки Рафаелло у Novus триває до 8 лютого. Знижка складає 38 відсотків.

Акція на Raffaello діє до 8 лютого

Raffaello — це вишукані хрусткі кокосові цукерки з ніжною кремовою начинкою та цільним мигдалем усередині. Вони стали більш ніж просто десерт — це спосіб висловити кохання та ніжність. Цьому посприяв і відомий слоган бренду — "Raffaello. Замість тисячі слів…".

Цукерки Рафаелло

Раніше "Телеграф" розповідав, де можна купити подарунковий набір шоколадних цукерок Millennium Golden Nut вагою 150 г за 29 гривень замість 169. Акція також діє до 8 лютого. Крім того, там з великими знижками можна купити й інші подарунки до Дня святого Валентина.