"Нарешті гідна ідея для подарунка": незвичайний товар до Дня всіх закоханих став хітом у Threads

Ця річ уже встигла викликати жартівливу реакцію покупців.

До свята всіх закоханих користувачі соцмереж звернули увагу на незвичайний товар — кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця. Вони виконані у яскраво-рожевому кольорі й з пористою структурою для миття посуду та українки вже почали жартувати, що це буде ходовий подарунок до свята.

Що потрібно знати:

Губки вже доступні у популярних магазинах: "Варус", "Аврора", "Новус"

Вартість "сердечок" варіюється від 55 до 70 грн

Товар входить до лімітованої серії

Відповідну посаду було опубліковано у соціальній мережі Threads. Товар вже викликав бурхливу реакцію: одні користувачі жартують про "романтику", інші діляться фото з ними в коментарях, зазначаючи, що такий подарунок точно не залишиться непоміченим.

Бренд "Фрекен Бок" зазначив, що товар входить до лімітованої серії.

Губки "серця". Скріншот: Threads

Зазначається, що губки у формі серця вже з’явилися на полицях різних популярних магазинів. Так, наприклад, дехто вже встиг придбати товар у "Варусі", "Аврорі", "Новусі" та інших.

Ціни на губки варіюються від 55 гривень до 66,99 грн.

Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця. Ціна в "Новус"

Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця. Ціна у "Варус"

Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця. Ціна в "Аврорі"

Реакція мережі

У коментарях під постом багато хто оцінив лімітовану серію губок у формі сердець. Крім вищезгаданих магазинів, як пишуть користувачі, схожий товар можна придбати на маркетплейсі Temu.

Губки "серця". Скріншот: Threads

Зокрема, в коментарях з’явилося безліч жартів про те, як рожеві серця зроблять звичайне миття посуду трохи більш святковим.

"Накуплю таких валентинок своїм друзям"

"Нарешті годна ідея для подарунка на 14 лютого"

"Там дві штуки. Зараз почнеться - давай 50 на 50"

Скріншот: Threads

Скріншот: Threads

Скріншот: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" продовжується масштабна акція зі знижками понад 40% на популярні продукти харчування та напої.