"Нарешті гідна ідея для подарунка": незвичайний товар до Дня всіх закоханих став хітом у Threads
Ця річ уже встигла викликати жартівливу реакцію покупців.
До свята всіх закоханих користувачі соцмереж звернули увагу на незвичайний товар — кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця. Вони виконані у яскраво-рожевому кольорі й з пористою структурою для миття посуду та українки вже почали жартувати, що це буде ходовий подарунок до свята.
Що потрібно знати:
- Губки вже доступні у популярних магазинах: "Варус", "Аврора", "Новус"
- Вартість "сердечок" варіюється від 55 до 70 грн
- Товар входить до лімітованої серії
Відповідну посаду було опубліковано у соціальній мережі Threads. Товар вже викликав бурхливу реакцію: одні користувачі жартують про "романтику", інші діляться фото з ними в коментарях, зазначаючи, що такий подарунок точно не залишиться непоміченим.
Бренд "Фрекен Бок" зазначив, що товар входить до лімітованої серії.
Зазначається, що губки у формі серця вже з’явилися на полицях різних популярних магазинів. Так, наприклад, дехто вже встиг придбати товар у "Варусі", "Аврорі", "Новусі" та інших.
Ціни на губки варіюються від 55 гривень до 66,99 грн.
Реакція мережі
У коментарях під постом багато хто оцінив лімітовану серію губок у формі сердець. Крім вищезгаданих магазинів, як пишуть користувачі, схожий товар можна придбати на маркетплейсі Temu.
Зокрема, в коментарях з’явилося безліч жартів про те, як рожеві серця зроблять звичайне миття посуду трохи більш святковим.
- "Накуплю таких валентинок своїм друзям"
- "Нарешті годна ідея для подарунка на 14 лютого"
- "Там дві штуки. Зараз почнеться - давай 50 на 50"
