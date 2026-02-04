Рус

"Нарешті гідна ідея для подарунка": незвичайний товар до Дня всіх закоханих став хітом у Threads

Анастасія Мокрик
День святого Валентина Новина оновлена 04 лютого 2026, 14:02
День святого Валентина. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця річ уже встигла викликати жартівливу реакцію покупців.

До свята всіх закоханих користувачі соцмереж звернули увагу на незвичайний товар — кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця. Вони виконані у яскраво-рожевому кольорі й з пористою структурою для миття посуду та українки вже почали жартувати, що це буде ходовий подарунок до свята.

Що потрібно знати:

  • Губки вже доступні у популярних магазинах: "Варус", "Аврора", "Новус"
  • Вартість "сердечок" варіюється від 55 до 70 грн
  • Товар входить до лімітованої серії

Відповідну посаду було опубліковано у соціальній мережі Threads. Товар вже викликав бурхливу реакцію: одні користувачі жартують про "романтику", інші діляться фото з ними в коментарях, зазначаючи, що такий подарунок точно не залишиться непоміченим.

Бренд "Фрекен Бок" зазначив, що товар входить до лімітованої серії.

Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця
Губки "серця". Скріншот: Threads

Зазначається, що губки у формі серця вже з’явилися на полицях різних популярних магазинів. Так, наприклад, дехто вже встиг придбати товар у "Варусі", "Аврорі", "Новусі" та інших.

Ціни на губки варіюються від 55 гривень до 66,99 грн.

Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця
Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця. Ціна в "Новус"
Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця
Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця. Ціна у "Варус"
Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця
Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця. Ціна в "Аврорі"

Реакція мережі

У коментарях під постом багато хто оцінив лімітовану серію губок у формі сердець. Крім вищезгаданих магазинів, як пишуть користувачі, схожий товар можна придбати на маркетплейсі Temu.

Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця
Губки "серця". Скріншот: Threads

Зокрема, в коментарях з’явилося безліч жартів про те, як рожеві серця зроблять звичайне миття посуду трохи більш святковим.

  • "Накуплю таких валентинок своїм друзям"
  • "Нарешті годна ідея для подарунка на 14 лютого"
  • "Там дві штуки. Зараз почнеться - давай 50 на 50"
Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця
Скріншот: Threads
Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця
Скріншот: Threads
Кухонні губки "Фрекен Бок" у формі серця
Скріншот: Threads

#Подарунок #Серця #День Святого Валентина #Губки #Реакція мережі #Фрекен Бок