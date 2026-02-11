Квітів буде замало: цікаві ідеї подарунків дружині на День святого Валентина

У свято всіх закоханих порадуйте кохану класним подарунком

У суботу, 14 лютого, відзначається романтичне свято День закоханих. У цей час прийнято радувати коханих подарунками та привітаннями, тому саме час підготуватися до свята. Пам’ятайте, що букета квітів буде мало — якщо є можливість, купіть хороший подарунок коханій дружині.

"Телеграф" розповідає про ідеї найцікавіших, практичних та романтичних подарунків, які точно сподобаються вашій дружині чи дівчині.

Що подарувати на День закоханих?

Романтичні подарунки

Сюди можна зарахувати романтичне побачення-сюрприз. Наприклад, вечеря у її улюбленому ресторані; прогулянка у місце, яке має для вашої пари особливе значення; похід у кіно чи театр; індивідуальна дегустація вина та сиру.

Також підійде як романтичний подарунок парна фотосесія в стилі Love Story. Домовтеся про це заздалегідь і попередьте кохану, щоб вона підготувалася.

Хорошим подарунком стануть прикраси із "символом". Наприклад, кулон, браслет або кільце з гравіюванням, яке буде зрозумілим тільки вам двом.

Альбом спогадів — замовте красиво оформлену фотокнигу з вашими спільними кадрами за останній рік або важливими подіями за час, що ви разом.

Практичні подарунки

Гаджети для краси – стайлер для волосся, ультразвукова щітка для обличчя або масажер для шиї/ніг. Можете запитати, який прилад вона хотіла б, або зробіть сюрприз.

Хорошим практичним подарунком стануть класичні гаджети, на кшталт, бездротових навушників, електронної книги, повербанка або нового смартфона.

Також сюди можна зарахувати корисні побутові речі для затишку вдома. Хорошим варіантом стане теплий халат/піжама, ароматичні свічки/лампи, "обтяжена" ковдра для міцного сну або шовкова постільна білизна.

Ще один варіант — підписки на її улюблені сервіси, наприклад, сервіс книг, музики або онлайн-кінотеатру.

Цікаві подарунки для душі

Щоб виявити турботу про кохану дружину, подаруйте їй те, на що вона завжди шкодує грошей сама собі. Хороші варіанти: сертифікат на масаж, флоатинг або повноцінну SPA-програму на весь день, набір ексклюзивної парфумерії, курси чи майстер-класи за її інтересами.

