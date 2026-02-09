Місяці роботи лише на цигарки: скільки курці витрачають на свою звичку за рік

Середня зарплата в Україні менша за річні витрати на цигарки

Ціни на цигарки в Україні продовжують зростати, і в 2026 році очікується нова хвиля зростання цінників на цю продукцію. Таким чином, курцям доведеться віддавати все більше грошей за свою шкідливу звичку.

"Телеграф" підрахував, у скільки на рік обходяться сигарети для середньостатистичного курця. Для цього ми взяли вартість однієї з найпопулярніших марок сигарет (Marlboro) та дізналися, скільки грошей піде з бюджету, якщо викурювати по 1 пачці на день протягом року.

Так, згідно з даними з українських супермаркетів, станом на лютий 2026 року 1 пачка Marlboro Gold коштує 165 гривень.

Вартість пачки Marlboro Gold в Україні

Таким чином виходить, що за місяць шкідлива звичка може відбирати у курця 60 225 гривень.

Довідка: середня зарплата в Україні зараз становить 27 500 гривень (за даними Work.ua).

Середня зарплата в Україні

