Місяці роботи лише на цигарки: скільки курці витрачають на свою звичку за рік
Середня зарплата в Україні менша за річні витрати на цигарки
Ціни на цигарки в Україні продовжують зростати, і в 2026 році очікується нова хвиля зростання цінників на цю продукцію. Таким чином, курцям доведеться віддавати все більше грошей за свою шкідливу звичку.
"Телеграф" підрахував, у скільки на рік обходяться сигарети для середньостатистичного курця. Для цього ми взяли вартість однієї з найпопулярніших марок сигарет (Marlboro) та дізналися, скільки грошей піде з бюджету, якщо викурювати по 1 пачці на день протягом року.
Так, згідно з даними з українських супермаркетів, станом на лютий 2026 року 1 пачка Marlboro Gold коштує 165 гривень.
Таким чином виходить, що за місяць шкідлива звичка може відбирати у курця 60 225 гривень.
Довідка: середня зарплата в Україні зараз становить 27 500 гривень (за даними Work.ua).
