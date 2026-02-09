Месяцы работы только на сигареты: сколько курильщики тратят на свою привычку за год

Средняя зарплата в Украине меньше годовых затрат на сигареты

Цены на сигареты в Украине продолжают расти и в 2026 году ожидается новая волна роста ценников на эту продукцию. Таким образом курильщикам придется отдавать все больше денег за свою вредную привычку.

"Телеграф" подсчитал, во сколько в год обходятся сигареты для среднестатистического курильщика. Для этого мы взяли стоимость одной из самых популярных марок сигарет (Marlboro) и узнали, сколько денег уйдет из бюджета, если выкуривать по 1 пачке в день на протяжении года.

Так, согласно данным из украинских супермаркетов, по состоянию на февраль 2026 года 1 пачка Marlboro Gold стоит 165 гривен.

Стоимость пачки Marlboro Gold в Украине

Таким образом выходит, что в месяц вредная привычка может отбирать у курильщика 60 225 гривен.

Справка: средняя зарплата в Украине в настоящее время составляет 27 500 гривен (по данным Work.ua).

Средняя зарплата в Украине

