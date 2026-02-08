У "Сільпо" справжній цінопад: які популярні продукти можна придбати за знижками

Названо 10 популярних товарів, на які обвалилися ціни

У супермаркетах "Сільпо" діють знижки, за якими ряд популярних продуктів можна купити значно дешевше, ніж звичайно. Деякі позиції знизилися в ціні майже вдвічі, а акція діятиме лише обмежений час.

Що потрібно знати:

Знижки поширюються на популярні продукти – молочка, солодощі, м’ясні вироби, напівфабрикати тощо

Сільпо проводить "цінотижки" з четверга по середу щотижня

До кінця акції залишилося лише кілька днів

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які 10 популярних продуктів можна прямо зараз придбати дешевше. Акція діятиме до 11 лютого.

Десерт Lactel Vanilla молочний ультрапастеризований (125 г) – 24,99 грн замість 35,19 грн (знижка – 29%)

замість 35,19 грн (знижка – 29%) Батончик Nuts шоколадний (42 г) — 25,49 грн замість 39,19 грн (знижка — 35%)

замість 39,19 грн (знижка — 35%) Ковбаса "Алан" "Лікарська" варена в/г (100 г) — 25,90 грн замість 48,90 грн (знижка — 47%)

грн замість 48,90 грн (знижка — 47%) Ковбаса "Алан" "Лікарська" варена н/о в/г, малий вакуум (100 г) — 25,90 грн. замість 48,90 грн. (знижка — 47%)

грн. замість 48,90 грн. (знижка — 47%) Лаваш БКК "Вірменський" (200 г) — 25,99 грн замість 34,99 грн (знижка — 26%)

(знижка — 26%) Кефір "Молокія" густий 2,5% (870 г) — 47,99 грн замість 65,99 грн (знижка — 27%)

(знижка — 27%) Шоколад "Світоч" "Десерт" зі смаком тірамісу (85 г) — 49,99 грн замість 68,49 грн (знижка — 27%)

замість 68,49 грн (знижка — 27%) Тісто "Рудь" листково-дріжджове (500 г) — 49,99 грн замість 95,99 грн (знижка — 48%)

замість 95,99 грн (знижка — 48%) Капуста цвітна "Премія" (400 г) — 49,99 грн замість 69,99 грн (знижка — 29%)

замість 69,99 грн (знижка — 29%) Крабові палички "Водний світ" охолоджені (180 г) — 49,99 грн замість 64,99 грн (знижка — 23%)

Продукти зі знижки у "Сільпо". Скріншот: silpo.ua

Акції проводяться у рамках програми "цінотижки". Це "ціна тижня" на низку товарів, що діє з четверга по середу. Щоразу товари можуть змінюватись і акція діятиме на інші продукти. Діє по всій Україні.

Чому продукти продають із знижкою?

Є низка причин, через які супермаркети проводять вигідні акції для покупців:

Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце.

Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце. Залучення покупців. Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти.

Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону ціни на менш потрібні товари знижують, щоб прискорити їхню реалізацію.

Іноді акції справді стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

