Ніби інша людина: як до війни виглядав новий командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді
Командир безпілотних систем сильно змінився під час війни
Роберт Бровді, відоміший під позивним "Мадяр", — відомий український військовий діяч, бізнесмен і меценат. У 2022 році він передав бізнесові справи партнерам і пішов на фронт захищати Україну. Тепер він командує Силами безпілотних систем.
Що варто знати:
- Роберт Бровді до повномасштабної війни він був успішним бізнесменом та меценатом
- З 2022 року він пройшов шлях від добровольця тероборони до творця знаменитого підрозділу "Птахи Мадьяра"
- Влітку 2025 року Бровді був призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ та удостоєний звання Героя України
"Телеграф" розповідає, як до війни виглядав і чим займався Роберт Бровді та де він зараз.
Роберт Бровді до війни
Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді, зараз йому 50 років. Він закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю "Економіка підприємства". До повномасштабної війни в Україні Бровді був успішним бізнесменом та меценатом.
З кінця 90-х він займався роздрібною торгівлею, нерухомістю та девелопментом в Ужгороді. Пізніше перейшов до аграрного сектору: очолював Аграрну біржу України, був комерційним директором компанії "Хліб Інвестбуд" та обіймав керівні посади у "Державній продовольчо-зерновій корпорації". Його компанія "Гранум" була одним із найбільших експортерів зерна в Україні.
Роберт Бровді був також відомим меценатом та благодійником. Він підтримував молодь, заснував арт-фундацію BrovdiArt, яка займається підтримкою сучасного українського мистецтва та організацією виставок у Європі.
Також бізнесмен спробував себе у політиці. У період з 2010 до 2015 року він був депутатом Закарпатської обласної ради, де очолював осередок партії "Фронт змін".
"Мадяр" під час війни
З початку повномасштабної війни в Україні Роберт Бровді залишив бізнес на партнерів і пішов добровольцем у Тероборону. Згодом він створив та очолив підрозділ аеророзвідки, який із взводу переріс у потужну структуру. Його група "Птахи Мадяра" брала участь у боях за Київщину, Херсон, Соледар, Бахмут та Кринки.
Влітку 2025 року президент Зеленський своїм указом призначив майора Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України. У тому ж році "Мадяр" отримав звання "Героя України", також він кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.
За час на війні Бровді дуже змінився — не лише у своїй діяльності, а й зовні. З імпозантного бізнесмена у класичних костюмах та краватках він перетворився на брутального бородатого воїна та захисника України.
