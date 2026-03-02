Ніби інша людина: як до війни виглядав новий командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді

Командир безпілотних систем сильно змінився під час війни

Роберт Бровді, відоміший під позивним "Мадяр", — відомий український військовий діяч, бізнесмен і меценат. У 2022 році він передав бізнесові справи партнерам і пішов на фронт захищати Україну. Тепер він командує Силами безпілотних систем.

Що варто знати:

Роберт Бровді до повномасштабної війни він був успішним бізнесменом та меценатом

З 2022 року він пройшов шлях від добровольця тероборони до творця знаменитого підрозділу "Птахи Мадьяра"

Влітку 2025 року Бровді був призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ та удостоєний звання Героя України

"Телеграф" розповідає, як до війни виглядав і чим займався Роберт Бровді та де він зараз.

Роберт Бровді до війни

Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді, зараз йому 50 років. Він закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю "Економіка підприємства". До повномасштабної війни в Україні Бровді був успішним бізнесменом та меценатом.

Роберт Бровді в молодості. Фото: https://www.facebook.com/

З кінця 90-х він займався роздрібною торгівлею, нерухомістю та девелопментом в Ужгороді. Пізніше перейшов до аграрного сектору: очолював Аграрну біржу України, був комерційним директором компанії "Хліб Інвестбуд" та обіймав керівні посади у "Державній продовольчо-зерновій корпорації". Його компанія "Гранум" була одним із найбільших експортерів зерна в Україні.

Роберт Бровді до війни був успішним бізнесменом. Фото: https://www.facebook.com/

Роберт Бровді був також відомим меценатом та благодійником. Він підтримував молодь, заснував арт-фундацію BrovdiArt, яка займається підтримкою сучасного українського мистецтва та організацією виставок у Європі.

Роберт Бровді до війни був меценатом. Фото: https://www.facebook.com/

Також бізнесмен спробував себе у політиці. У період з 2010 до 2015 року він був депутатом Закарпатської обласної ради, де очолював осередок партії "Фронт змін".

Роберт Бровді до війни. Фото: https://www.facebook.com/

"Мадяр" під час війни

З початку повномасштабної війни в Україні Роберт Бровді залишив бізнес на партнерів і пішов добровольцем у Тероборону. Згодом він створив та очолив підрозділ аеророзвідки, який із взводу переріс у потужну структуру. Його група "Птахи Мадяра" брала участь у боях за Київщину, Херсон, Соледар, Бахмут та Кринки.

Роберт Бровді став добровольцем на початку війни. Фото: https://www.facebook.com/

Влітку 2025 року президент Зеленський своїм указом призначив майора Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України. У тому ж році "Мадяр" отримав звання "Героя України", також він кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

Роберт Бровді під час війни. Фото: https://www.facebook.com/

За час на війні Бровді дуже змінився — не лише у своїй діяльності, а й зовні. З імпозантного бізнесмена у класичних костюмах та краватках він перетворився на брутального бородатого воїна та захисника України.

Роберт Бровді дуже змінився під час війни. Фото: https://www.facebook.com/

