Наче писані хатинки: які унікальні зупинки є в Україні та де їх знайти (фото)

Художники розмалювали їх за власною ініціативою

На Вінниччині є щонайменше дві унікальних автобусних зупинки. Одна у селі Маньківка, а інша — у Михайлівці. Також розписані зупинки громадського транспорту можна побачити у на Черкащині.

"Телеграф" покаже, як вони виглядають та хто створив цю красу. Зауважимо, що авторкою двох розмальованих зупинок у Вінницькій області є місцева художниця Антоніна Мороз, а в Черкаській — сімейна пара з Умані Ольга та Ігор.

Унікальні зупинки Вінниччини

Вперше Мороз розмалювала зупинки у 2018 році, а потім регулярно їх оновлювала. Подекуди малюнки змінювались та набували нових кольорів. Так, у Маньківці художниця розмалювала колоритну зупинку з маленькою піччю. Вона перетворила її на справжню українську хатинку. Адже біля печі з'явились рушники, посуд та накритий стіл.

"Якщо Бог дав мені такий дар, то потрібно його використовувати і робити красу. Малювала все безкоштовно, близько тижня. Людям подобається і мені приємно. Підприємець, який орендує у нас землі, поставив зупинку у Манівці, збудувавши всередині декоративну піч. Я її задіяла у композиції. Вийшла хатинка: з піччю, лавкою і різноманітними стравами (намальованими)", — розповідає майстриня журналісту Вiнниця.info.

Зупинка у селі Маньківка. Фото: Вiнниця.info.

Цікаво, що зупинки Мороз оздобила й зовні, доповнивши малюнки етнічними мотивами. У 2024 художниця оновила зупинку, додавши яскравих фарб та нових персонажів. Так, біля пічки з'явилась гарна українка та яскраві квіти.

Зупинка у селі Маньківка. Фото: відкриті джерела

Ще одну зупинку Мороз розмалювала у сусідньому селі Михайлівка, Вінницька область. На другій зупинці у Маньківці вона зобразила українку влітку біля тину з квітами, а з іншого боку — яскраві соняшники. За словами художниці, роботу вона виконувала власноруч та безкоштовно. Мороз каже, що оновлюватиме малюнки на зупинках, поки матиме сили.

Зупинка у селі Маньківка. Фото: Вiнниця.info

Унікальні зупинки Черкащини

Сімейна пара художників на Черкащині розмалювала не одну зупинку. У 2016 році їх було вже три між селами Лисянського району – Жаданка і Тихонівка. Ольга та Ігор розповіли порталу 04744.info, що робота подекуди була випробуванням, адже, окрім звичайного малювання, їм треба було прибирати біля зупинки, вирівнювати полотно тощо.

На одній з зупинок художники зобразили персонажів з українських казок: лисичку з кошиком та у вишиванці, козу та навіть кота. Виглядають ці малюнки вражаюче та дуже яскраво.

Розмалювана зупинка в Черкаській області

