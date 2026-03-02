Наче писані хатинки: які унікальні зупинки є в Україні та де їх знайти (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Художники розмалювали їх за власною ініціативою
На Вінниччині є щонайменше дві унікальних автобусних зупинки. Одна у селі Маньківка, а інша — у Михайлівці. Також розписані зупинки громадського транспорту можна побачити у на Черкащині.
"Телеграф" покаже, як вони виглядають та хто створив цю красу. Зауважимо, що авторкою двох розмальованих зупинок у Вінницькій області є місцева художниця Антоніна Мороз, а в Черкаській — сімейна пара з Умані Ольга та Ігор.
Унікальні зупинки Вінниччини
Вперше Мороз розмалювала зупинки у 2018 році, а потім регулярно їх оновлювала. Подекуди малюнки змінювались та набували нових кольорів. Так, у Маньківці художниця розмалювала колоритну зупинку з маленькою піччю. Вона перетворила її на справжню українську хатинку. Адже біля печі з'явились рушники, посуд та накритий стіл.
"Якщо Бог дав мені такий дар, то потрібно його використовувати і робити красу. Малювала все безкоштовно, близько тижня. Людям подобається і мені приємно. Підприємець, який орендує у нас землі, поставив зупинку у Манівці, збудувавши всередині декоративну піч. Я її задіяла у композиції. Вийшла хатинка: з піччю, лавкою і різноманітними стравами (намальованими)", — розповідає майстриня журналісту Вiнниця.info.
Цікаво, що зупинки Мороз оздобила й зовні, доповнивши малюнки етнічними мотивами. У 2024 художниця оновила зупинку, додавши яскравих фарб та нових персонажів. Так, біля пічки з'явилась гарна українка та яскраві квіти.
Ще одну зупинку Мороз розмалювала у сусідньому селі Михайлівка, Вінницька область. На другій зупинці у Маньківці вона зобразила українку влітку біля тину з квітами, а з іншого боку — яскраві соняшники. За словами художниці, роботу вона виконувала власноруч та безкоштовно. Мороз каже, що оновлюватиме малюнки на зупинках, поки матиме сили.
Унікальні зупинки Черкащини
Сімейна пара художників на Черкащині розмалювала не одну зупинку. У 2016 році їх було вже три між селами Лисянського району – Жаданка і Тихонівка. Ольга та Ігор розповіли порталу 04744.info, що робота подекуди була випробуванням, адже, окрім звичайного малювання, їм треба було прибирати біля зупинки, вирівнювати полотно тощо.
На одній з зупинок художники зобразили персонажів з українських казок: лисичку з кошиком та у вишиванці, козу та навіть кота. Виглядають ці малюнки вражаюче та дуже яскраво.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є вокзал, який нагадує замок зі світу Діснея. Його побудували ще 50 років назад, він офіційно належить до архітектурних пам'яток України.