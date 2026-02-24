Безглузді штани Меланії Трамп викликали бурю емоцій у мережі (фото)

Дональд Трамп навпаки — похвалив дружину під час заходу

Меланія Трамп — колишня модель і дружина президента США Дональда Трампа, яка до шлюбу виглядала зовсім не так, як зараз, — знову змусила про себе говорити. І ні, цього разу не через політику. На вечері губернаторів вона з’явилася у сріблястих штанах, які миттєво стали головною темою для обговорень у мережі.

Що варто знати

Меланія Трамп викликала хейт в мережі, обравши для офіційного заходу не вечірню сукню, а сріблясті штани

Таке модне рішення спровокувало дискусії — одні її розкритикували, а інші — захоплюються луком першої леді США

Під час заходу Дональд Трамп публічно похвалив дружину та згадав її новий документальний фільм

Для заходу з дрес-кодом "black tie" ("чорна краватка") перша леді обрала не вечірню сукню, як інші гості, а вузькі сріблясті штани з парчі від Dolce & Gabbana вартістю 2395 тисячі доларів. Образ доповнила чорною блузою з бантом на шиї того ж бренду — 2245 тисячі доларів.

Дональд Трамп та Меланія Трамп під час вечері губернаторів. Фото: Getty Images

На фоні гостей у смокінгах та вечірніх сукнях, зокрема її чоловіка — Дональда Трампа — такий вибір виглядав щонайменше сміливо. А в мережі такий лук для вечері в Білому домі назвали недоречним.

Дональд Трамп та Меланія Трамп під час вечері губернаторів. Фото: Getty Images

У X (колишній Twitter) критики не добирали слів. Одні писали, що образ "радше для дискотеки, ніж для офіційної вечері", інші іронізували про "алюмінієву фольгу" та радили змінити стиліста. Дехто взагалі назвав вбрання невдалим для протокольного заходу. Про це пише видання The Sun.

Втім знайшлися й ті, хто став на бік Меланії. Прихильники відзначили, що перша леді виглядала ефектно й сучасно, а вибір штанів замість сукні — це про впевненість і власний стиль. Мовляв, якщо вже ламати правила, то з блиском.

Вечеря відбулася 21 лютого та зібрала губернаторів-республіканців. Під час виступу президент не оминув увагою й свою дружину, згадавши її нещодавній документальний проєкт "Меланія", який розповідає про 20 днів із життя Меланії Трамп перед другою інавгурацією Дональда Трампа в січні 2025 року. Він пожартував, що тепер може називати її "кінозіркою".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп став посміховиськом у мережі, відповідаючи на банальне запитання про Меланію. Він відмовився відповідати на "найскладніше питання" про дружину, чим спровокував хвилю іронічних жартів у мережі.