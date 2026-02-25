Харків накриє хвиля затяжних опадів: коли місту готуватись до негоди

На дорогах та тротуарах може постійно утворюватись ожеледиця

На початку березня в Харкові прогнозують характерну для цього періоду нестійку погоду. Синоптики попереджають про тривалі опади у вигляді снігу та дощу, періоди відчутного потепління, а також нічні морози до -7 градусів.

Протягом першого тижня березня відчутного потепління не прогнозується. Максимально температура може підскочити до +2 градусів, як повідомили у "Мeteofor".

Найбільш інтенсивні опади прогнозують у середу, 4 березня, коли мокрий сніг переходитиме в дощ. Через це на вулицях можливе ускладнення руху транспорту, а пішоходам варто бути особливо обережними. Наприкінці тижня опади дещо послабшають, однак хмарність збережеться, а вологість залишатиметься високою.

Погода у місті на початку березня. Фото: Мeteofor

Хоча у "Мeteo" є інший прогноз. Опади на наступному тижні будуть, але місцями й тільки сніг. Вони йтимуть у четвер, суботу та вівторок. Але тут синоптики прогнозують більш теплу погоду, адже загалом температура вдень коливатиметься в межах -1…+5 градусів. Вночі ж показники іноді можуть опускатись до -7 градусів.

Чого очікувати від початку березня у Харкові. Фото: Мeteo

