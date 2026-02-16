Кросівки будуть як нові. Американка показала, як пере взуття без додаткових засобів (фото)

Привести до ладу допоможе два секретних інгредієнти

Чимало людей стикають з тим, що не можуть повністю досконало випрати кросівки після поганої погоди. А деякі лайфхаки в мережі викликають питання. Проте один дієвий спосіб для текстильного повсякденного взуття все ж є.

У мережі Тік Ток жінка показала, як перетворила брудні кросівки на майже нові без спеціальних засобів. Аби випрати взуття вдома без пралки треба: гель для прання, сода, оцет, щітка та велика ємність з водою.

На фото жінка показала, що спочатку у великій ємності з водою розводить пральний порошок, потім додає соду та оцет. Пропорцію не вказано, але зазвичай вона складає 1/2. Далі треба ретельно та гарно прати за допомогою щітки, доки не будете задоволені результатом. Після цього кросівки слід перевернути текстилем униз та залишили на 1-3 години у розчині.

Як випрати кросівки вдома

Замочування кросівок

Після відкисання взуття слід добре промити проточною водою та поставити сушитись. Але попередньо кросівки рекомендовано обмотати як на фото паперовими рушниками чи серветками. Рекомендовано використовувати виключно білі. Серветки потрібні для того, щоб на взутті не виникало жовтих плям після прання. Сушити можна як на сонці, так і в затінку.

Кросівки обмотали білими серветками

Чисті кросівки після прання

У коментарях користувачі вже оцінили цей спосіб прання, наголосивши, що він може врятувати взуття. Люди писали:

Ооо, чудово" Щиро дякую! У мене завжди виходить ця гидка, брудна пляма, коли я залишаю його на сонці.

О, дякую, у мене є таке взуття.

