Це прізвище звучить, як матюк: без посмішки його не вимовиш

Всього 10 українців мають його

В Україні мешкають люди зі смішними прізвищами. Це стосується і родового імені Йобко.

Дані порталу "Рідні" свідчать про те, що воно зустрічається переважно в західних регіонах. Наразі таких людей нараховується всього 8 з прізвищем Йобко.

Усі вони мешкають у Львівській області Мостиського району. Це родове ім'я мають Олександра та Степан. Попри своє досить кумедне звучання, родове ім'я немає точних даних про його походження. Однак у науковців все ж є кілька думок з цього приводу.​

Прізвище "Йобко"

Суфікс -ко, який має прізвище, точно вказує на те, що утворилось воно ймовірніше в Україні. Але інша частина "Йоб" може бути, як прізвиськом, яке згодом перетворилось на прізвище, так й видозміненою формою імені.

Географічне розташування Львівщини поблизу Польщі вказує на можливе польське походження прізвища. Вагомим аргументом на користь цієї версії є наявність у польській мові ідентичного за звучанням родового імені Jobko.

Варто додати, що в антропонімії України існують й інші споріднені форми. Зокрема, на Івано-Франківщині та Закарпатті зафіксовані такі прізвища, як Йобак та Йобда, що мають подібну фонетичну структуру

