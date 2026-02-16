Це прізвище звучить, як матюк: без посмішки його не вимовиш
Всього 10 українців мають його
В Україні мешкають люди зі смішними прізвищами. Це стосується і родового імені Йобко.
Дані порталу "Рідні" свідчать про те, що воно зустрічається переважно в західних регіонах. Наразі таких людей нараховується всього 8 з прізвищем Йобко.
Усі вони мешкають у Львівській області Мостиського району. Це родове ім'я мають Олександра та Степан. Попри своє досить кумедне звучання, родове ім'я немає точних даних про його походження. Однак у науковців все ж є кілька думок з цього приводу.
Суфікс -ко, який має прізвище, точно вказує на те, що утворилось воно ймовірніше в Україні. Але інша частина "Йоб" може бути, як прізвиськом, яке згодом перетворилось на прізвище, так й видозміненою формою імені.
Географічне розташування Львівщини поблизу Польщі вказує на можливе польське походження прізвища. Вагомим аргументом на користь цієї версії є наявність у польській мові ідентичного за звучанням родового імені Jobko.
Варто додати, що в антропонімії України існують й інші споріднені форми. Зокрема, на Івано-Франківщині та Закарпатті зафіксовані такі прізвища, як Йобак та Йобда, що мають подібну фонетичну структуру
