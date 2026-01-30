Його смерть викликала багато запитань: як у 46 років загинув екснардеп Тимчук і де його поховано

Про могилу політика нічого не відомо

Дмитро Тимчук був народним депутатом VIII скликання, військовим журналістом та координатором групи "Інформаційний опір", яка висвітлювала анексію Криму та російську агресію на Донбасі. У 2019 році політика виявили мертвим у квартирі за дивних обставин.

Що відомо:

Дмитро Тимчук був політичним та військовим журналістом, а у 2014 році пройшов до парламенту VII скликання від "Народного фронту"

Загинув екснардеп у віці 46 років і слідство розглядало три версії щодо його смерті

Похований Дмитро Тимчук у Бердичеві, але про його могилу немає жодної інформації у відкритому доступі

Дмитро Тимчук — що про нього відомо

Дмитро Тимчук народився 27 червня 1972 року у Читі (Російська Федерація). Його батько був військовослужбовцем, тож дитинство політика пройшло у Німеччині, потім родина переїхала до Бердичіва Житомирської області.

Там Тимчук закінчив політехнічний коледж, а 1995 року вступив на факультет військової журналістики Львівського військового училища. Протягом двох років служив у військах протиповітряної оборони, після чого працював у прес-службі Національної гвардії України та у різних підрозділах Міністерства оборони.

Дмитро Тимчук

Під час служби Тимчук бував у гарячих точках, зокрема в Іраку, Лівані та Косово, де відвідував українські миротворчі контингенти ООН. Він був головним редактором онлайн-видання "Флот-2017" та очолював громадську організацію "Центр військово-політичних досліджень".

Дмитро Тимчук був військовим журналістом

У 2014 році Тимчук почав координувати групу "Інформаційний опір", яка докладно висвітлювала анексію Криму та перебіг російської агресії на Донбасі, викриваючи фейки та елементи ворожої пропаганди. Проект набув широкої популярності в Україні.

Того ж року Тимчука було обрано народним депутатом від партії "Народний фронт", він входив до комітету Верховної ради з питань національної безпеки та оборони, де займався розробкою профільних законів.

Як загинув Дмитро Тимчук і що відомо про смерть

У 2019 році 46-річного Дмитра Тимчука знайшли мертвим у його квартирі з вогнепальним пораненням голови. Дружина викликала швидку допомогу та повідомила, що трагедія сталася під час чищення зброї. За її словами, постріл міг бути випадковим.

Дмитро Тимчук помер у 2019 році, Фото: Апостроф.

Правоохоронні органи розглядали три версії події: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Багато хто знав, що Тимчук умів поводитися зі зброєю, тому не вірили, що постріл був випадковим.

Спочатку у Головному слідчому управлінні Нацполіції заявили, що справа розслідується за ч.1 ст. 15 (навмисне вбивство), а 2020 року справу про загибель Тимчука було офіційно закрито. Слідство дійшло висновку, що основною та єдиною версією загибелі депутата стало самогубство.

Дмитра Тимчука знайшли застреленим у квартирі, Фото: Укрінформ

Примітно, що смерть Тимчука збіглася за датою зі звітом Міжнародної слідчої групи у справі аварії рейсу MH17. Йдеться про Boeing 777, збитий російськими військовими над Донбасом, внаслідок чого загинули майже 300 людей. Дмитро Тимчук збирав та аналізував докази, пов’язані з цим розслідуванням.

Прощання з нардепом відбулося у Будинку офіцерів у Києві і на ньому були присутні понад сотня людей. Серед них Арсеній Яценюк, Андрій Парубій, Арсен Аваков, Антон Геращенко та інші публічні постаті.

Прощання з екснардепом Дмитром Тимчуком, Фото: ТСН

Прощання з екснардепом Дмитром Тимчуком, Фото: ТСН

Дмитра Тимчука поховали у його рідному Бердичеві на міському цвинтарі. При цьому у відкритому доступі немає інформації про місце його могили та наявність пам’ятника — ймовірно, родина політика не хоче публічної уваги.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила Геннадія Москаля. Він похований на одному цвинтарі з легендарним співаком.