Авокадо дешевше за помідори: де вигідно купувати "червоний" овоч

В українських магазинах спостерігається цікава тенденція. Імпортне авокадо іноді коштує дешевше за місцеві помідори.

Це викликає здивування у покупців, адже авокадо — імпортний продукт. "Телеграф" вирішив дізнатись, де можна зекономити на помідорах.

Найдешевший кілограм помідорів наразі можна придбати в "Сільпо" за 159,2 гривні зі знижкою 20%. У мережі "Novus" ціна на помідори без акції складає 159 гривень за кіло, в "АТБ" – 164,8 гривні, а в "Metro" – 186,16 гривні за кілограм.

Знижки на помідори в "Сільпо". Фото: скріншот з магазина

Кілограм помідорів у "Novus" коштує 159 гривень. Фото: скріншот з магазина

В "АТБ" помідори трохи дорожчі. Фото: скріншот з магазина

Найдорожчі помідори з наведених магазинів продають у "Metro". Фото: скріншот з магазина

Водночас ми знайшли кілька пропозицій авокадо в українських магазинах. За даними останніх оглядів, ціна на авокадо коливається від 54,99 грн за штуку або від 179,95 грн за кілограм зі знижкою.

За кілограм авокадо в "АТБ" можна заплатити 179,95 грн. Фото: скріншот з магазина

Авокадо в "Сільпо" коштує від 54,99 грн. Фото: скріншот з магазина

Відповідно, якщо купувати помідори в мережах "Сільпо", "Novus" або "АТБ", то вони обійдуться трохи дешевше за авокадо. У "Metro" ціни на ці два продукти будуть майже однаковими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному українському магазині діє приємна знижка на тушку лосося. Можна зекономити 320 гривень на кілограмі, але акція триватиме недовго, тож варто поквапитись.