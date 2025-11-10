Похований на одному цвинтарі із легендарним співаком. Як виглядає могила Геннадія Москаля

У цьому місті він навчався та працював

Відомого українського політика, колишнього голову Луганської облдержадміністрації та Закарпатської ОДА Геннадія Москаля поховано у рідному місті. Його не стало у 2024 році.

Що потрібно знати:

Геннадій Москаль помер після тривалої хвороби у 72 роки

Його поховали у Чернівцях на Центральному цвинтарі

У 2024 році Петро Порошенко відвідав могилу колишнього колеги і показав фото

Державний діяч був відомий своїми емоційними промовами, які нерідко супроводжувалися нецензурною лексикою. Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляв, що Москаль проходив лікування від онкологічного захворювання. Політик помер після тяжкої хвороби на 73-му році життя.

Похорон Геннадія Геннадійовича пройшов 19 березня. Він знайшов свій останній притулок у рідних Чернівцях, де він колись закінчив місцевий Технікум залізничного транспорту, а пізніше працював у міліції. Могила Москаля розташована на Центральному цвинтарі міста, де також спочиває легендарний співак Назарій Яремчук та українські воїни.

У жовтні 2024 року колишній президент України Петро Порошенко відвідав у Чернівцях церемонію на честь Героїв України та відвідав могилу покійного колеги, який залишив його партію "Солідарність" у 2019 році. Тоді він і поділився світлинами з місця поховання Москаля.

Судячи з минулорічних знімків, могила політика була в хорошому стані: довкола доглянута територія, посаджені живі квіти. На похованні встановлено дерев’яний хрест із портретом усміхненого Геннадія Москаля у вишиванці, а поряд розміщена табличка з датами його життя та смерті.

Пам’ятник тоді не було зведено. Хоча церква не встановлює суворих термінів для зведення пам’ятників на могилі покійного, за народними традиціями робити це рекомендується лише через рік після поховання. Чи є надгробок на могилі політика зараз — невідомо.

