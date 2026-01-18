Як загинув Денис Монастирський. Що відомо про трагедію у Броварах і як виглядає могила міністра МВС

На його пам’ятнику є особливе зображення

Рівно три роки тому, 18 січня 2023 року, пішов із життя Денис Монастирський – міністр внутрішніх справ України. Разом із ним загинули в авіакатастрофі у Броварах його колеги, а самому голові МВС було лише 43 роки.

Що потрібно знати:

Денис Монастирський був юристом, народним депутатом та міністром МВС України

У січні 2023 року він загинув у катастрофі вертольота у Броварах разом з іншими чиновниками

Розслідування пов’язує трагедію з порушенням правил безпеки ДСНС

Денис Монастирський народився 1980 року у Хмельницькому. Закінчив університет права, кандидат юридичних наук. Працював юристом у державних та приватних структурах, викладав в університеті, брав участь у реформі прокуратури та створенні ДБР.

Був експертом із правоохоронної та судової реформи, потім народним депутатом та головою профільного комітету Ради. 2021 року став міністром внутрішніх справ України, 2022-го брав участь у масштабному обміні полоненими, в результаті якого додому повернулися 215 українських військових.

Як загинув Денис Монастирський

Міністр загинув внаслідок авіакатастрофи у Броварах у січні 2023 року. Вертоліт Airbus Н225 Super Puma ЕС-225, що прямував в Ізюм Харківської області, несподівано розбився близько 8:20 ранку в одному з житлових районів міста. Жертвами трагедії стали Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк та інші посадові особи.

Фото: Офіс президента

Загалом загинули 14 людей, включаючи тих людей, що перебували на борту, та п’ятьох мешканців Броварів: чотири жінки й дитина. Хронологію тих трагічних подій ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфу".

Правоохоронні органи повідомили, що аварія сталася через "явне порушення посадовими особами ДСНС правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту". Державне бюро розслідувань пред’явило підозру п’ятьом співробітникам ДСНС. Станом на момент публікації у відкритих джерелах не було інформації про винесені обвинувальні вироки.

Де похований Монастирський і як виглядає могила

21 січня у Національному центрі "Український дім" у Києві відбулася церемонія прощання із загиблим керівництвом МВС України та іншими жертвами авіакатастрофи. Тоді зібралося безліч колег, друзів та родичів загиблих. Попрощатися із загиблими також прийшов і президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф" Фото: Ян Доброносов, "Телеграф" Фото: Ян Доброносов, "Телеграф" Фото: Ян Доброносов, "Телеграф" Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Покійного міністра МВС та інших чиновників поховали на дільниці №42а Байкового цвинтаря у Києві. Монастирському встановили плоский біломармуровий пам’ятник із його портретом та ініціалами, а також зображенням дрона. Це пов’язано з тим, що колишній міністр МВС разом із першим заступником Єніним брав участь у розробці літального апарату, який одним із перших завдав удару по Москві.

