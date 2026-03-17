Не крутіть стрілки назад: як і коли треба переводити механічний годинник

Варто перевірити і побутову техніку

Цієї весни Україна традиційно готується до переходу на літній час. Попри на регулярні дискусії у Верховній Раді щодо скасування сезонних переведень, наразі норма залишається чинною.

"Телеграф" розповість, коли варто перевести стрілки годинника на механічних пристроях.

Коли саме переводити стрілки

Перехід відбудеться в останню неділю березня — у ніч з 28 на 29 березня. О 03:00 ночі стрілки годинника слід перевести на одну годину вперед. Це означає, що цієї ночі ми спатимемо на годину менше, але світловий день увечері стане довшим.

Переведення годинника

Поради для власників механічних годинників

Якщо сучасні смартфони та смарт-годинники зроблять усе за вас, то механічні аксесуари потребують "ручної роботи" та делікатності. Ось кілька правил, щоб не пошкодити механізм:

Найкращий час для налаштування: хоча офіційний перехід о 3-й ранку, майстри радять переводити механічні годинники ввечері напередодні (перед сном) або вже вранці після пробудження .

Уникайте "зони ризику": не рекомендується змінювати час у проміжку між 21:00 та 03:00 . У багатьох механізмах у цей час задіяна функція автоматичної зміни дати. Втручання в роботу шестерень у цей момент може призвести до поломки календаря.

Тільки вперед: Варто обертати стрілки лише за годинниковою стрілкою (вперед), щоб не створювати зайвого навантаження на вузли механізму.

Не забудьте перевірити не лише наручні годинники, а й побутову техніку: духовки, мікрохвильовки та панелі приладів в авто, які часто не мають доступу до інтернету.

