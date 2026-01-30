Его смерть вызвала много вопросов: как в 46 лет погиб экс-нардеп Тымчук и где он похоронен

О могиле политика ничего не известно

Дмитрий Тымчук был народным депутатом VIII созыва, военным журналистом и координатором группы "Информационное сопротивление", которая освещала аннексию Крыму и российскую агрессию на Донбассе. В 2019 году политика обнаружили мертвым в квартире при странных обстоятельствах.

Что известно:

Дмитрий Тымчук был политическим и военным журналистом, а в 2014 году прошел в парламент VII созыва от "Народного фронта"

Погиб экс-нардеп в возрасте 46 лет и следствие рассматривало три версии касательно его смерти

Похоронен Дмитрий Тымчук в Бердичеве, но о его могиле нет никакой информации в открытом доступе

Дмитрий Тымчук — что о нем известно

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в Чите (Российская Федерация). Его отец был военнослужащим, поэтому детство политика прошло в Германии, затем семья переехала в Бердичев Житомирской области.

Там Тымчук окончил политехнический колледж, а в 1995 году поступил на факультет военной журналистики Львовского военного училища. В течение двух лет служил в войсках противовоздушной обороны, после чего работал в пресс-службе Национальной гвардии Украины и в различных подразделениях Министерства обороны.

Дмитрий Тымчук

Во время службы Тымчук бывал в горячих точках, в том числе в Ираке, Ливане и Косово, где посещал украинские миротворческие контингенты ООН. Он был главным редактором онлайн-издания "Флот-2017" и возглавлял общественную организацию "Центр военно-политических исследований".

Дмитрий Тымчук был военным журналистом

В 2014 году Тымчук стал координировать группу "Информационное сопротивление", которая подробно освещала аннексию Крыма и ход российской агрессии на Донбассе, разоблачая фейки и элементы враждебной пропаганды. Проект получил широкую известность в Украине.

В том же году Тымчук был избран народным депутатом от партии "Народный фронт", он входил в комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, где занимался разработкой профильных законов.

Как погиб Дмитрий Тымчук и что известно о смерти

В 2019 году 46-летнего Дмитрия Тымчука нашли мертвым в его квартире с огнестрельным ранением головы. Супруга вызвала скорую помощь и сообщила, что трагедия произошла во время чистки оружия. По ее словам, выстрел мог быть случайным.

Дмитрий Тымчук умер в 2019 году, Фото: Апостроф

Правоохранительные органы рассматривали три версии произошедшего: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Многие знали, что Тымчук умел обращаться с оружием, поэтому не верили, что выстрел был случайным.

Сначала в Главном следственном управлении Нацполиции заявили, что дело расследуется по ч.1 ст. 15 (умышленное убийство), а в 2020 году дело о гибели Тымчука было официально закрыто. Следствие пришло к выводу, что основной и единственной версией гибели депутата стало самоубийство.

Дмитрия Тымчука нашли застреленым в квартире, Фото: Укринформ

Примечательно, что смерть Тымчука совпала по дате с отчетом Международной следственной группы по делу крушения рейса MH17. Речь идет о Boeing 777, сбитом российскими военными над Донбассом, в результате чего погибли почти 300 человек. Дмитрий Тымчук собирал и анализировал доказательства, связанные с этим расследованием.

Прощание с нардепом прошло в Доме офицеров в Киеве и на нем присутствовали более сотни человек. Среди них был Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Арсен Аваков, Антон Геращенко и другие публичные фигуры.

Прощание с экс-нардепом Дмитрием Тымчуком, Фото: ТСН

Прощание с экс-нардепом Дмитрием Тымчуком, Фото: ТСН

Дмитрия Тымчука похоронили в его родном Бердичеве на городском кладбище. При этом в открытом доступе нет информации о месте его могилы и наличии памятника — вероятно семья политика не хочет публичного внимания.

