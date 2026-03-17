Клон Меланії. Першу леді США ледь не переплутали із відомою моделлю (фото)

У мережі з’явилися фото з моделлю, яку переплутали з першою леді

Меланія Трамп — перша леді США вже другий термін президентства її чоловіка Дональда Трампа. До неї завжди прикута особлива увага таблоїдів та соцмереж. На цей раз користувачі знайшли модель, яка дуже схожа на Меланію, особливо в образі для вечірки Оскара 2026.

Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Як виявилося, йдеться про німецьку супермодель Хайді Клум, яку назвали буквально клоном Меланії Трамп, пише видання AOL.com. Вся річ у образі, який модель обрала для вечірки після церемонії Оскар 2026.

Хайді Клум. Фото: Getty Images

На заході Хайді з’явилася у довгій жовтій сукні до підлоги із спокусливими мереживними вирізами та вставками. При цьому її зачіска та макіяж справді зробили її схожою на першу леді США.

Хайді Клум. Фото: Getty Images

Як зазначили користувачі мережі, Клум дуже схожа на Меланію в цьому образі:

Сукня жахлива.

О ні, люба, ця сукня виглядає дешево.

Мені за неї соромно. Ця сукня жахлива і погано сидить.

На мить подумав, що то Меланія.

Хоч би який стиліст це зробив, його треба звільнити і вигнати з індустрії моди.

Клон Меланії Трамп.

Я не знав, що в неї імпланти.

Хайді Клум. Фото: Getty Images

