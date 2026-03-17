Скаржилася на цькування і плакала на концерті: як зараз виглядає подорослішала донька Лорак, яка живе в Москві

Софії вже 14 років, і вона помітно підросла останнім часом

Ані Лорак — російська співачка українського походження, яка від початку повномасштабної війни обрала мовчати та залишатись у Москві. У артистки підростає донька Софія, яку вона народила в шлюбі з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Нещодавно співачка вкотре вивела її в люди.

"Телеграф" розповідає, як зараз виглядає Софія Налчаджіоглу та що про неї відомо.

Донька Лорак розплакалася на концерті

Днями стало відомо, що Ані Лорак вийшла в люди з дочкою Софією. Вони разом з’явилися на російській національній музичній премії "Вікторія". Артистка перемогла на цій премії, взявши номінацію "Співачка року".

Ані Лорак з дочкою. Фото: росЗМІ

Коли оголошували результати, 14-річна Софія хвилювалася більше за матір-співачку. А коли Лорак назвали переможницею, її дочка взагалі розплакалася. У закуліссі заходу співачка та її дочка радісно позували таблоїдам і мило посміхалися на камери.

Ані Лорак з дочкою Софією та мамою. Фото: https://www.instagram.com/anilorak/

Травля дочки Лорак

Ані Лорак не часто показує дочку у своїх соцмережах. Однак коли такі фото з Софією з’являються, дівчинка часто стикається з хейтом.

Так, влітку минулого року Лорак виставила фото із дочкою у її день народження. Тоді підлітку Софію розкритикували за макіяж "не за віком". Користувачі соцмереж писали багато образливих коментарів під фото з дочкою Лорак. Хейтери закликали артистку краще стежити за Софією, "щоб не було пізно". При цьому сама Софія зізналася, що багато з того всього вона прочитала.

Ані Лорак з дочкою. Фото: https://www.instagram.com/anilorak/

Зазначимо, що після розлучення з турецьким чоловіком, з яким Лорак жила у Києві, вона забрала дочку із собою до Москви. Зараз Софія навчається у престижній Павлівській гімназії у столиці РФ. А у 2024 року в дівчинки з’явився вітчим, оскільки Лорак вдруге вийшла заміж за іспанського фітнес-тренера Ісаака Віджраку.

Ані Лорак з чоловіком та дочкою. Фото: https://www.instagram.com/anilorak/

Раніше "Телеграф" розповідав, що скандальну Анну Алхім висміяли через невдалий жарт. Вона заявила, що пройшла дубайську війну.