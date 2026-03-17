Педро Паскаль у жіночому, а найдорожчий не у Ді Капріо: яка вартість годинників зірок на "Оскарі 2026"
Найдешевший годинник коштує 7 тисяч доларів
На церемонії вручення премії "Оскар 2026" традиційно привернули увагу не лише переможці та невдалі образи зірок, а й деталі, які легко пропустити з першого погляду — зокрема годинники. Вартість деяких аксесуарів на зап'ястях деяких гостей та номінантів коливалася від кількох тисяч до понад 200 тисяч доларів.
Проаналізували бренди, моделі та приблизну вартість годинників зірок, які з'явилися на церемонії.
Серед найдорожчих аксесуарів — годинник Rolex Daytona на руці Кевіна О'Лірі, гостя церемонії. Біле золото, діаманти й рубіни — і цінник легко перевалює за 150–200 тисяч доларів. Це буквально інвестиція на зап’ясті.
Не сильно відстав і Шабузі — його Chopard L'Heure du Diamant, повністю інкрустований діамантами, оцінюють від 80 до 150 тисяч доларів. Виконавець був номінований на "Найкращу оригінальну пісню" "I Had Some Help" на церемонії "Оскар".
А от Кумейл Нанджіані, який вручав нагороду, обрав складну механіку від Vacheron Constantin — модель із вічним календарем і скелетон-циферблатом. Вартість — від 85 до 120 тисяч доларів.
Леонардо Ді Капріо, номінований на "Найкращого актора" за "Одна битва за іншою", обрав стриману розкіш — Rolex 1908 із платини приблизно за 30 тисяч доларів.
Раян Куглер, один із головних номінантів вечора за фільм "Грішники" ("Найкращий режисер" і "Найкращий оригінальний сценарій), з’явився у Cartier Tank à Guichets — рідкісна модель із цінником до 70 тисяч доларів.
Кіран Калкін, який вручав нагороду, додав трохи глянцю з Hublot Classic Fusion з рожевого золота з паве-діамантами — до 35 тисяч доларів.
Арон Пайпер обрав Audemars Piguet Royal Oak у жовтому золоті з фірмовою "frosted" обробкою. Вартість — до 65 тисяч доларів.
Чейз Стоук обрав Omega Speedmaster у 18K рожевому золоті з діамантовим безелем. Цінник — до 25 тисяч доларів.
Джо Алвін, навпаки, пішов у стриманість із Hublot Classic Fusion Essential Taupe. Титан і нейтральний бежево-сірий відтінок — це вже про "old money" естетику. Ціна орієнтовно 5–7 тисяч доларів.
Міло Менгейм, гість церемонії, з’явився у Rolex Oyster Perpetual 41 із синім циферблатом. Рітейл — близько 8 тисяч доларів.
Окремий вайб — у Педро Паскаля, який вручав нагороду. Він обрав Chanel Boy.Friend — жіночу модель із м’яким дизайном і цінником до 15 тисяч доларів.
А Кріс Еванс з’явився в більш "земному" сегменті — Chopard L.U.C XPS у рожевому золоті. Вартість — приблизно 16 тисяч доларів. На фоні інших виглядає майже скромно.
