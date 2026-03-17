Педро Паскаль у жіночому, а найдорожчий не у Ді Капріо: яка вартість годинників зірок на "Оскарі 2026"

Найдешевший годинник коштує 7 тисяч доларів

На церемонії вручення премії "Оскар 2026" традиційно привернули увагу не лише переможці та невдалі образи зірок, а й деталі, які легко пропустити з першого погляду — зокрема годинники. Вартість деяких аксесуарів на зап'ястях деяких гостей та номінантів коливалася від кількох тисяч до понад 200 тисяч доларів.

Про це повідомили в Instagram 0260studios. Проаналізували бренди, моделі та приблизну вартість годинників зірок, які з’явилися на церемонії.

Серед найдорожчих аксесуарів — годинник Rolex Daytona на руці Кевіна О'Лірі, гостя церемонії. Біле золото, діаманти й рубіни — і цінник легко перевалює за 150–200 тисяч доларів. Це буквально інвестиція на зап’ясті.

Не сильно відстав і Шабузі — його Chopard L'Heure du Diamant, повністю інкрустований діамантами, оцінюють від 80 до 150 тисяч доларів. Виконавець був номінований на "Найкращу оригінальну пісню" "I Had Some Help" на церемонії "Оскар".

А от Кумейл Нанджіані, який вручав нагороду, обрав складну механіку від Vacheron Constantin — модель із вічним календарем і скелетон-циферблатом. Вартість — від 85 до 120 тисяч доларів.

Леонардо Ді Капріо, номінований на "Найкращого актора" за "Одна битва за іншою", обрав стриману розкіш — Rolex 1908 із платини приблизно за 30 тисяч доларів.

Раян Куглер, один із головних номінантів вечора за фільм "Грішники" ("Найкращий режисер" і "Найкращий оригінальний сценарій), з’явився у Cartier Tank à Guichets — рідкісна модель із цінником до 70 тисяч доларів.

Кіран Калкін, який вручав нагороду, додав трохи глянцю з Hublot Classic Fusion з рожевого золота з паве-діамантами — до 35 тисяч доларів.

Арон Пайпер обрав Audemars Piguet Royal Oak у жовтому золоті з фірмовою "frosted" обробкою. Вартість — до 65 тисяч доларів.

Чейз Стоук обрав Omega Speedmaster у 18K рожевому золоті з діамантовим безелем. Цінник — до 25 тисяч доларів.

Джо Алвін, навпаки, пішов у стриманість із Hublot Classic Fusion Essential Taupe. Титан і нейтральний бежево-сірий відтінок — це вже про "old money" естетику. Ціна орієнтовно 5–7 тисяч доларів.

Міло Менгейм, гість церемонії, з’явився у Rolex Oyster Perpetual 41 із синім циферблатом. Рітейл — близько 8 тисяч доларів.

Окремий вайб — у Педро Паскаля, який вручав нагороду. Він обрав Chanel Boy.Friend — жіночу модель із м’яким дизайном і цінником до 15 тисяч доларів.

А Кріс Еванс з’явився в більш "земному" сегменті — Chopard L.U.C XPS у рожевому золоті. Вартість — приблизно 16 тисяч доларів. На фоні інших виглядає майже скромно.

