Педро Паскаль у жіночому, а найдорожчий не у Ді Капріо: яка вартість годинників зірок на "Оскарі 2026"

Наталія Дума
Леонардо Ді Капріо, Педро Паскаль, Кріс Еванс Новина оновлена 17 березня 2026, 18:31
Леонардо Ді Капріо, Педро Паскаль, Кріс Еванс. Фото Getty Images

Найдешевший годинник коштує 7 тисяч доларів

На церемонії вручення премії "Оскар 2026" традиційно привернули увагу не лише переможці та невдалі образи зірок, а й деталі, які легко пропустити з першого погляду — зокрема годинники. Вартість деяких аксесуарів на зап'ястях деяких гостей та номінантів коливалася від кількох тисяч до понад 200 тисяч доларів.

Про це повідомили в Instagram 0260studios. Проаналізували бренди, моделі та приблизну вартість годинників зірок, які з’явилися на церемонії.

Серед найдорожчих аксесуарів — годинник Rolex Daytona на руці Кевіна О'Лірі, гостя церемонії. Біле золото, діаманти й рубіни — і цінник легко перевалює за 150–200 тисяч доларів. Це буквально інвестиція на зап’ясті.

Кевін О'Лірі. Фото: instagram.com/0260studios

Не сильно відстав і Шабузі — його Chopard L'Heure du Diamant, повністю інкрустований діамантами, оцінюють від 80 до 150 тисяч доларів. Виконавець був номінований на "Найкращу оригінальну пісню" "I Had Some Help" на церемонії "Оскар".

Шабузі. Фото: instagram.com/0260studios

А от Кумейл Нанджіані, який вручав нагороду, обрав складну механіку від Vacheron Constantin — модель із вічним календарем і скелетон-циферблатом. Вартість — від 85 до 120 тисяч доларів.

Кумейл Нанджіані. Фото: instagram.com/0260studios

Леонардо Ді Капріо, номінований на "Найкращого актора" за "Одна битва за іншою", обрав стриману розкіш — Rolex 1908 із платини приблизно за 30 тисяч доларів.

Леонардо Ді Капріо. Фото: instagram.com/0260studios

Раян Куглер, один із головних номінантів вечора за фільм "Грішники" ("Найкращий режисер" і "Найкращий оригінальний сценарій), з’явився у Cartier Tank à Guichets — рідкісна модель із цінником до 70 тисяч доларів.

Раян Куглер. Фото: instagram.com/0260studios

Кіран Калкін, який вручав нагороду, додав трохи глянцю з Hublot Classic Fusion з рожевого золота з паве-діамантами — до 35 тисяч доларів.

Кіран Калкін. Фото: instagram.com/0260studios

Арон Пайпер обрав Audemars Piguet Royal Oak у жовтому золоті з фірмовою "frosted" обробкою. Вартість — до 65 тисяч доларів.

Арон Пайпер. Фото: instagram.com/0260studios

Чейз Стоук обрав Omega Speedmaster у 18K рожевому золоті з діамантовим безелем. Цінник — до 25 тисяч доларів.

Чейз Стоук. Фото: instagram.com/0260studios

Джо Алвін, навпаки, пішов у стриманість із Hublot Classic Fusion Essential Taupe. Титан і нейтральний бежево-сірий відтінок — це вже про "old money" естетику. Ціна орієнтовно 5–7 тисяч доларів.

Джо Алвін. Фото: instagram.com/0260studios

Міло Менгейм, гість церемонії, з’явився у Rolex Oyster Perpetual 41 із синім циферблатом. Рітейл — близько 8 тисяч доларів.

Міло Менгейм. Фото: instagram.com/0260studios

Окремий вайб — у Педро Паскаля, який вручав нагороду. Він обрав Chanel Boy.Friend — жіночу модель із м’яким дизайном і цінником до 15 тисяч доларів.

Педро Паскаль. Фото: instagram.com/0260studios

А Кріс Еванс з’явився в більш "земному" сегменті — Chopard L.U.C XPS у рожевому золоті. Вартість — приблизно 16 тисяч доларів. На фоні інших виглядає майже скромно.

Кріс Еванс. Фото: instagram.com/0260studios

