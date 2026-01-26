Зустріч з Зеленським буде поразкою для Путіна: експерт пояснив чому

Після перемовин з президентом України Володимир Путін навряд чи зможе "зберегти обличчя" всередині РФ

Інформація про "високу ймовірність" особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського з очільником РФ Володимиром Путіним є не зовсім адекватною. Оскільки сам факт такої зустрічі вже стане поразкою РФ у війні.

Світосприйняття глави Кремля повністю нівелює навіть теоритичні можливості особистих перемовин з президентом України. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів політичний експерт та керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Чи можлива зустріч Зеленського і Путіна

Американські ЗМІ, з посиланням на власні джерела серед дотичних до процесу посадовців, повідомили, що перемовини в Абу-Дабі стали важливим кроком на шляху до наступного етапу врегулювання російсько-української війни. Саме тому, на думку представників США, зараз ймовірність організації прямого діалогу між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним є надзвичайно високою.

"Це ще раз показує, що насправді все, що пишеться в західних ЗМІ не є адекватною оцінкою реальності. Я вважаю, що Путін ніколи не погодиться на перемовини з Зеленським. Тому що сам факт таких перемовин, це для нього вже буде поразкою. Оскільки Путін не вважає Україну суб'єктною державою. Він вважає Україну об'єктом для розділення між США, Великою Британією, КНР і т.д.", — сказав Загородній.

Він пояснив, що в так званих "Стамбульских угодах", до тексту яких росіяни постійно апелють, є поняття "гарантів безпеки". Саме вони повинні будуть забезпечити, щоб проти України ніхто не застосовував силу.

"Така собі Рада старійшин, які будуть керувати "несвідомими українцями" і гарантуватимуть їм безпеку. Так собі думає Путін. І, якщо він сідає за стіл перемовин з Зеленським, в російських елітах сприймуть це як поразку у війні. В цьому випадку для них поразка — це визнання України як держави, її суб'єктності", — наголосив Загородній.

За його словами, очільник Кремля вважає президента України справжнім "вискокнем". І Путін ніколи не піде на особисту зустріч із Зеленським без "втрати обличчя".

"Я також не вірю, що такі перемовини можуть бути проведені в Москві або Києві. Це абсолютно неадекватно. Ніхто не погодиться на подібні візити. Війна буде тривати до настання двох умов — або до смерті Путіна, або загибелі Росії. Я, до речі, більше вірю в другий варіант. Адже ситуація складається так, що можливість колапсу економіки РФ "не так вже й далеко", — резюмував Загородній.

Тарас Загородній

Коли була остання зустріч Зеленського з Путіним

Перша і остання до цього часу зустріч Зеленського та Путіна відбулась 9 грудня 2019 року в Парижі.

Зустріч Зеленського та Путіна 9 грудня 2019 року в Парижі. Фото АР

Тоді очільники країн зустрілися тет-а-тет після саміту у "Нормандському форматі". Їх особиста розмова тривала 15 хвилин. Після чого, Путін, відповідаючи журналістам на запитання про підсумки переговорів із Зеленським, заявив, що вони пройшли добре і він ними залишився задоволений.

