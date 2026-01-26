Встреча с Зеленским будет поражением для Путина: эксперт объяснил почему

После переговоров с президентом Украины Владимир Путин вряд ли сможет "сохранить лицо" внутри РФ

Информация о "высокой вероятности" личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным не совсем адекватна. Поскольку сам факт такой встречи станет поражением РФ в войне.

Мировосприятие главы Кремля полностью нивелирует даже теоретические возможности личных переговоров с президентом Украины. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политический эксперт и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Возможна ли встреча Зеленского и Путина

Американские СМИ со ссылкой на собственные источники среди причастных к процессу чиновников сообщили, что переговоры в Абу-Даби стали важным шагом на пути к следующему этапу урегулирования российско-украинской войны. Именно поэтому, по мнению представителей США, сейчас вероятность организации прямого диалога между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным чрезвычайно высока.

"Это еще раз показывает, что на самом деле все, что пишется в западных СМИ, не является адекватной оценкой реальности. Я считаю, что Путин никогда не согласится на переговоры с Зеленским. Потому что сам факт таких переговоров, это для него уже будет поражением. Поскольку Путин не считает Украину субъектным государством. Он считает Украину объектом для разделения между США, Великобританией КНР и т.д.", — сказал Загородний.

Он пояснил, что в так называемых "Стамбульских соглашениях", к тексту которых россияне постоянно апеллируют, есть понятие "гарантов безопасности". Именно они должны будут обеспечить, чтобы против Украины никто не применял силу.

"Этот Совет старейшин, которые будут руководить "бессознательными украинцами" и будут гарантировать им безопасность. Так себе думает Путин. И, если он садится за стол переговоров с Зеленским, в российских элитах воспримут это как поражение в войне. В этом случае для них поражение – это признание Украины как государства, его субъектности", — подчеркнул Загородний.

По его словам, глава Кремля считает президента Украины настоящим "выскочкой". И Путин никогда не пойдет на личную встречу с Зеленским без потери лица.

"Я также не верю, что такие переговоры могут быть проведены в Москве или Киеве. Это абсолютно неадекватно. Никто не согласится на подобные визиты. Война будет продолжаться до наступления двух условий — либо смерти Путина, либо гибели России. Я, кстати, больше верю во второй вариант. Ведь ситуация складывается так, что возможность коллапса экономики РФ "не так уж далека", — резюмировал Загородний.

Когда была последняя встреча Зеленского с Путиным

Первая и последняя встреча Зеленского и Путина состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

Тогда главы стран встретились тет-а-тет после саммита в "Нормандском формате". Их личный разговор длился 15 минут. После чего Путин, отвечая журналистам на вопрос об итогах переговоров с Зеленским, заявил, что они прошли хорошо и он ими остался доволен.

