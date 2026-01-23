Допомагав тікати ухилянтам? Хто такий нардеп Бондарєв, який найбільше переживав за Тимошенко

Соратник Тимошенко та його близьке оточення зібрали більшу частину необхідної суми

Повну суму застави за лідерки "Батьківщини" Юлію Тимошенко, яка склала 33,28 млн гривень, внесли дев’ять осіб. Левову частку з них вклали Костянтин Бондарєв та його оточення.

Про це повідомляє УП із посиланням на джерело у правоохоронних органах. Сам народний депутат від "Батьківщини" Бондарєв вніс 5 000 000 грн.

Суму у розмірі 4 380 000 грн перерахував Євген Зиков – колишній керівник федерації боксу Маріуполя. На сайті Верховної Ради він вказаний помічником Бондарєва на громадських засадах.

Ще 3 220 000 грн заплатила дружина боксера – Лілія Зикова, яка є ФОПом у сфері досліджень кон’юнктури ринку та вивчення громадської думки. За відкритими даними, колись вона працювала в компанії "Альтана інвестмент менеджмент", пов’язаної з Олександром Януковичем. Таким чином, сімейна пара витратила на заставу за Тимошенко 7 600 000 грн.

Ще 20 січня 8 650 000 грн. як частину заставної суми за лідера "Батьківщини" внесла Оксана Фетисова, яка є засновником та екс-директором ТОВ "ТД БОНДАРЄВ". Кінцевий бенефіціар ТОВ – Костянтин Бондарєв.

Тоді ж 5 000 000 грн вклав колишній керівник банку "Велес", ліквідованого у 2020 році Сергій Рабчук. Примітно, що бенефіціарним власником банку також був Костянтин Бондарєв. Обидва є співвласниками благодійного фонду "Добре серце Батьківщини".

Нагадаємо, сам Костянтин Бондарєв вніс 5 000 000 грн застави. Усього ж він та пов’язані з ним люди заплатили за свободу Юлії Тимошенко 26 250 000 із загальної суми застави 33 280 000 грн.

Варто зазначити, що 19 січня Бондарєв намагався зірвати засідання Вищого антикорупційного суду, на якому розпочався розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо арешту майна лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, підозрюваної у пропозиції хабара народним депутатам.

"Ти сидітимеш за ґратами, бо ти шахрай!… Ви сфабрикували цю справу. Ви зробили так, що хочете приховати свої злочини, але це буде публічно. Люди знатимуть, хто фальсифікує справи", – вигукував Бондарєв, звертаючись до детектива НАБУ.

Попри те, що сама Тимошенко закликала своїх "захисників" до тиші, її однопартієць дозволив собі образливі висловлювання.

"Ти учасник циркової вистави. Ти — клоун просто. Ти — цирковий клоун, пішов геть звідси!", — кричав Бондарєв.

Хто такий Костянтин Бондарєв

Костянтин Анатолійович Бондарєв є членом "Батьківщини" з 2007 року, а з 2010-го – головою її Київської обласної організації. Його було обрано народним депутатом України у VI, VII та IX скликаннях. У парламенті працював у комітетах, пов’язаних із податковою, транспортною та інфраструктурною політикою. Є членом Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

У січні 2025 року Державне бюро розслідувань України надало Костянтину Бондарєву офіційне повідомлення про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон під виглядом "водіїв" (ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція зазначених статей передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Наголошувалося, що з липня 2022 року він надсилав листи до Державної прикордонної служби про надання дозволу на виїзд чоловікам під виглядом водіїв, які мали його супроводжувати за кордоном. Примітно, що іноді для своєї поїздки Бондарєву одночасно потрібно було до 5 водіїв.

У лютому 2025 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід депутату у вигляді особистого зобов’язання, відхиливши клопотання про арешт з можливістю застави в 100 млн грн. Під час обшуків у Бондарєва було вилучено зброю. За його словами, вона була видана законно після початку повномасштабного вторгнення Росії, що підтверджується документами. Також нардеп заперечував свою винність у незаконному переправленні військовозобов’язаних українців за кордон.

У липні того ж року Печерський районний суд Києва скасував підозру Бондарєву в організації незаконного переправлення осіб через кордон. Суддя вирішив, що на момент повідомлення про підозру у прокурора не було достатніх доказів провини нардепа, а звернення підозрюваного до ДПСУ, оформлені електронними листами у формі депутатських звернень, не пов'язані з його діяльністю як нардепа.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на розслідування НАБУ щодо лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко з ноткою гумору.