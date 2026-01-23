Помогал бежать уклонистам? Кто такой нардеп Бондарев, который больше всех переживал за Тимошенко

Соратник Тимошенко и его близкое окружение собрали большую часть необходимой суммы

Полную сумму залога за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, которая составила 33 280 000 гривен, внесли девять человек. Львиную долю из них вложили Константин Бондарев и его окружение.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сам народный депутат от "Батькивщины" Бондарев внес 5 000 000 грн.

Сумму в размере 4 380 000 грн перечислил Евгений Зыков – бывший руководитель федерации бокса Мариуполя. На сайте Верховной Рады он числится помощником Бондарева на общественных началах.

Еще 3 220 000 грн заплатила жена боксера – Лилия Зыкова, которая является ФЛП в сфере исследований конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения. По открытым данным, когда-то она трудилась в компании "Альтана инвестмент менеджмент", связанной с Александром Януковичем. Таким образом семейная пара потратила на залог за Тимошенко 7 600 000 грн.

Еще 20 января 8 650 000 грн как часть залоговой суммы за лидера "Батькивщины" внесла Оксана Фетисова, которая является основателем и экс-директором ООО "ТД БОНДАРЕВ". Конечный бенефициар ООО – Константин Бондарев.

Тогда же 5 000 000 грн вложил бывший руководитель банка "Велес", ликвидированного в 2020 году Сергей Рабчук. Примечательно, что бенефициарным владельцем банка также был Константин Бондарев. Оба они являются совладельцами благотворительного фонда "Добре серце Батьківщини".

Напомним, сам Константин Бондарев внес 5 000 000 грн залога. Всего же он и связанные с ним люди заплатили за свободу Юлии Тимошенко 26 250 000 из общей суммы залога 33 280 000 гривен.

Константин Бондарев

Стоит отметить, что 19 января Бондарев пытался сорвать заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором началось рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте имущества лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, подозреваемой в предложении взятки народным депутатам.

"Ты будешь сидеть за решеткой, потому что ты жулик!… Вы сфабриковали это дело. Вы сделали так, что хотите скрыть свои преступления, но это будет публично. Люди будут знать, кто фальсифицирует дела", – выкрикивал Бондарев, обращаясь к детективу НАБУ.

Несмотря на то, что сама Тимошенко призывала своих "защитников" к тишине, ее однопартиец позволил себе и вовсе оскорбительные высказывания.

"Ты участник циркового представления. Ты — клоун просто. Ты — цирковой клоун, пошел вон отсюда!", — кричал Бондарев.

Кто такой Константин Бондарев

Константин Анатольевич Бондарев является членом "Батькивщины" с 2007 года, а с 2010-го — главой её Киевской областной организации. Он был избран народным депутатом Украины в VI, VII и IX созывах. В парламенте работал в комитетах, связанных с налоговой, транспортной и инфраструктурной политикой. Является членом Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

В январе 2025 года Государственное бюро расследований Украины предъявило Константину Бондареву официальное уведомление о подозрении в организации незаконной переправки людей через государственную границу под видом "водителей" (ч. 2 ст. 332 и ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкция указанных статей предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Отмечалось, что с июля 2022 года он направлял письма в Государственную пограничную службу о предоставлении разрешения на выезд мужчинам под видом водителей, которые должны были его сопровождать за границей. Примечательно, что иногда для поездки Бондареву одновременно нужно было до 5 водителей.

В феврале 2025 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения депутату в виде личного обязательства, отклонив ходатайство об аресте с возможностью залога в 100 млн грн. Во время обысков у Бондарева было изъято оружие. По его словам, оно было выдано законно после начала полномасштабного вторжения России, что подтверждается документами. Также нардеп отрицал свою виновность в незаконной переправке военнообязанных украинцев за границу.

В июле того же года Печерский районный суд Киева отменил подозрение Бондареву в организации незаконной переправки лиц через границу. Судья решил, что на момент уведомления о подозрении у прокурора не было достаточных доказательств вины нардепа, а обращения подозреваемого в ГПСУ, оформленные электронными письмами в форме депутатских обращений, не связаны с его деятельностью в качестве нардепа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на расследование НАБУ в отношении лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с ноткой юмора.