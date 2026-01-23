Рус

Улюблений бренд Януковича і Путіна. Чим особливий годинник Коломойського за €180 000 (фото)

Тетяна Кармазіна
Новина оновлена 23 січня 2026, 18:00
Ігор Коломойський. Фото Телеграф, Getty Images

Всього таких екземплярів у світі 500

Аксесуари українських олігархів говорять самі за себе. У центрі уваги опинився вибір Ігоря Коломойського — годинник від легендарного бренду Patek Philippe.

Що треба знати:

  • У Коломойського помітили рідкісну модель Patek Philippe 5101P-101
  • Годинник виготовлений з платини і випущений тиражем лише 500 штук
  • Цей бренд люблять Янукович і Путін

Рідкісний екземпляр Коломойського — це не просто дорога іграшка, як зазначив годинниковий експерт Misha cats_and_watches у Threads. Модель Patek Philippe Grand Complication 5101P-101, яку помітили в олігарха, оцінюється приблизно у €180 000 — це понад 9 мільйонів в українській валюті. Цей годинник був представлений у 2003 році.

Ігор Коломойський годинник
Фото: threads.com/@cats_and_watches

Корпус виконаний із платини, а загальний тираж обмежений лише 500 екземплярами, що вже робить модель колекційною рідкістю. Технічно 5101P-101 вражає двома барабанами, які забезпечують 10-денний запас ходу — показник, нетиповий навіть для складних механізмів.

Окремої уваги заслуговує фірмовий "лососевий" циферблат, що давно став візитівкою окремих моделей Patek Philippe.

годинник Коломойський Ігор
Фото: threads.com/@cats_and_watches

Механізм має COSC-сертифікацію хронометра, а також оснащений турбійоном — механізмом, що компенсує земне тяжіння, яке зустрічається в Patek Philippe доволі рідко. Побачити його можна лише через прозору задню кришку, де також відкривається можливість оцінити ручне полірування калібру.

годинник Patek Philippe
Фото: worldtempus.com

Свого часу елітні годинники швейцарської мануфактури Patek Philippe обирали для себе відомі українцям політики — зокрема президент-утікач Віктор Янукович, а також російський диктатор Володимир Путін.

Янукович годинник Patek Philippe
Фото: tabloid.pravda.com.ua
Путін годинник Patek Philippe
Путін в Patek Philippe

Раніше повідомлялось, що у "путінському" годиннику в ефірі українського телебачення з'явився актор Тарас Цимбалюк. Його вартість — понад 15 тисяч євро.

