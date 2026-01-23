Улюблений бренд Януковича і Путіна. Чим особливий годинник Коломойського за €180 000 (фото)

Всього таких екземплярів у світі 500

Аксесуари українських олігархів говорять самі за себе. У центрі уваги опинився вибір Ігоря Коломойського — годинник від легендарного бренду Patek Philippe.

Що треба знати:

У Коломойського помітили рідкісну модель Patek Philippe 5101P-101

Годинник виготовлений з платини і випущений тиражем лише 500 штук

Цей бренд люблять Янукович і Путін

Рідкісний екземпляр Коломойського — це не просто дорога іграшка, як зазначив годинниковий експерт Misha cats_and_watches у Threads. Модель Patek Philippe Grand Complication 5101P-101, яку помітили в олігарха, оцінюється приблизно у €180 000 — це понад 9 мільйонів в українській валюті. Цей годинник був представлений у 2003 році.

Корпус виконаний із платини, а загальний тираж обмежений лише 500 екземплярами, що вже робить модель колекційною рідкістю. Технічно 5101P-101 вражає двома барабанами, які забезпечують 10-денний запас ходу — показник, нетиповий навіть для складних механізмів.

Окремої уваги заслуговує фірмовий "лососевий" циферблат, що давно став візитівкою окремих моделей Patek Philippe.

Механізм має COSC-сертифікацію хронометра, а також оснащений турбійоном — механізмом, що компенсує земне тяжіння, яке зустрічається в Patek Philippe доволі рідко. Побачити його можна лише через прозору задню кришку, де також відкривається можливість оцінити ручне полірування калібру.

Свого часу елітні годинники швейцарської мануфактури Patek Philippe обирали для себе відомі українцям політики — зокрема президент-утікач Віктор Янукович, а також російський диктатор Володимир Путін.

Путін в Patek Philippe

Раніше повідомлялось, що у "путінському" годиннику в ефірі українського телебачення з'явився актор Тарас Цимбалюк. Його вартість — понад 15 тисяч євро.