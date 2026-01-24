Забрала у нього сина і померла у 44 роки. Як виглядає перша дружина путінського глашатая Пєскова

Росіянка народила 6 дітей

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков одружений втретє. Зараз глашатай російського диктатора одружений з уродженкою Дніпра Тетяною Навкою, а раніше був одружений з Катериною Солоцинською і Анастасією Будьонною. Перша його обраниця рано пішла із життя.

Що потрібно знати:

Дмитро Пєсков познайомився зі своєю першою дружиною ще на початку дипломатичної кар’єри

Їхній шлюб тривав п’ять років і завершився розлученням, після чого Анастасія поїхала із сином за кордон

Будьонна померла у 2012 році у віці 44 років

Пєсков познайомився зі своєю першою дружиною у молодості — у період, коли робив перші кроки у дипломатичній кар’єрі. Сама Анастасія була онукою Семена Будьонного, радянського маршала та творця Першої кінної армії.

Семен Будьонний

Дівчина з’явилася на світ у 1968 році й, як і всі представники своєї родини – діти та онуки, здобула якісну освіту. Закінчивши університет, Анастасія розпочала кар’єру перекладача у компанії "Інтурист".

У 1988 році вона стала дружиною Пєскова, а вже через рік у них народився первісток — син Микола. Цей період збігся із призначенням Пєскова аташе в Туреччині, тому пізніше молода сім’я перебралася до Стамбула.

Пєсків зі своїм первістком Миколою

За кордоном у стосунках Анастасії та Дмитра почали з’являтися тріщини. Жінка, що звикла бути в центрі уваги, насилу знаходила своє місце в дипломатичному колі — вона не прагнула відповідати образу "ідеальної дружини", нерідко виділяючись своїм темпераментом і ефектними вбраннями.

Анастасія Будьонна

Поведінка Будьонної стала причиною розірвання шлюбу після п’яти років спільного життя. Після розлучення Анастасія забрала сина до Британії, де вона досить швидко вийшла заміж за англійського бізнесмена. Чоловік усиновив Миколу і дав йому своє прізвище — Чоулз. Проте їхній союз незабаром так само закінчився.

Згідно з ЗМІ, Анастасія була одружена ще кілька разів і народила пізніше п’ятьох дітей, але сімейного щастя їй так і не вдалося знайти. Старший син повернувся до Росії і змінив прізвище, а сама жінка неодноразово переїжджала з країни до країни — то до Туреччини, то до Росії, де, втім, їй не раділи, оскільки у РФ вона втратила право на нерухомість.

У червні 2012 року стало відомо про смерть Анастасії Будьонної на 45 році життя. Подробиці та причини її смерті у відкритих джерелах не повідомляли. Цікаво, що у мережі "гуляє" нібито фото першої дружини Пєскова в молодості. Однак, згідно з розслідуванням видання "Перевірено", на знімку присутня колишня перша ракетка світу, російська тенісистка Дінара Сафіна.

На фото — Дінара Сафіна, а не Анастасія Будьонна

Раніше ми писали про долю українського прем’єра-втікача Павла Лазаренка. Дізнайтеся, де зараз його дочки, які любили розгульний спосіб життя.