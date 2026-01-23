"Ніби тата на розбірки привів": фото Буданова та Трампа стало вірусним, у мережі хвиля мемів

Потиск рук миттєво привернув увагу публіки та користувачів мережі

У Давосі на Міжнародному економічному форумі стався помітний дипломатичний момент: голова Офісу президента Кирило Буданов та американський лідер Дональд Трамп обмінялися рукостисканням. Фотографія цього моменту стала приводом для мемов та жартів у мережі.

Що потрібно знати:

Зустріч Буданова з Трампом у Давосі відбулася 22 січня 2026 року

Користувачі в мережі створюють гумористичні версії події

Рукостискання стало одним із найбільш обговорюваних епізодів форуму в мережі

На цьому обговорюваному кадрі Буданов тисне руку Дональду Трампу, схиляючи голову і заплющивши очі. А на задньому плані видно усміхненого президента України Володимира Зеленського.

Кирило Буданов і Дональд Трамп потиснули руки

Знімок одразу став вірусним і перетворився на джерело мемів. У мережі жартують, що Буданов "уміє читати по долонях", що "Зеленський презентував Буданова Трампу", що "Буданов — екстрасенс" та багато іншого.

Меми активно поширюються на Threads і Telegram, викликаючи масу коментарів та сміху.

"Телеграф" також створив добірку веселих мемів щодо цієї ситуації.

Меми та жарти із соцмереж

Цей епізод став одним із найбільш обговорюваних моментів Давосу. У соціальних мережах активно поширюються кумедні жарти, коментарі та меми про рукостискання Буданова та Трампа. "Телеграф" зібрав найголовніші з них.

Коментарі із соцмережі. Скріншот: Threads

