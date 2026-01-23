"Ніби тата на розбірки привів": фото Буданова та Трампа стало вірусним, у мережі хвиля мемів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Потиск рук миттєво привернув увагу публіки та користувачів мережі
У Давосі на Міжнародному економічному форумі стався помітний дипломатичний момент: голова Офісу президента Кирило Буданов та американський лідер Дональд Трамп обмінялися рукостисканням. Фотографія цього моменту стала приводом для мемов та жартів у мережі.
Що потрібно знати:
- Зустріч Буданова з Трампом у Давосі відбулася 22 січня 2026 року
- Користувачі в мережі створюють гумористичні версії події
- Рукостискання стало одним із найбільш обговорюваних епізодів форуму в мережі
На цьому обговорюваному кадрі Буданов тисне руку Дональду Трампу, схиляючи голову і заплющивши очі. А на задньому плані видно усміхненого президента України Володимира Зеленського.
Знімок одразу став вірусним і перетворився на джерело мемів. У мережі жартують, що Буданов "уміє читати по долонях", що "Зеленський презентував Буданова Трампу", що "Буданов — екстрасенс" та багато іншого.
Меми активно поширюються на Threads і Telegram, викликаючи масу коментарів та сміху.
"Телеграф" також створив добірку веселих мемів щодо цієї ситуації.
Меми та жарти із соцмереж
Цей епізод став одним із найбільш обговорюваних моментів Давосу. У соціальних мережах активно поширюються кумедні жарти, коментарі та меми про рукостискання Буданова та Трампа. "Телеграф" зібрав найголовніші з них.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці наробили кумедних мемів про призначення голови ВП Кирила Буданова.