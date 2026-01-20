Від соратниці Януковича до європейської письменниці: де зараз Ганна Герман та чим вона займається

Колись вона була важливою політичною фігурою

Ганна Герман — українська політикиня та громадська діячка, яка була однією із соратниць президента-втікача Януковича. Свого часу вона зробила успішну політичну кар’єру і її навіть називали "залізною леді" Партії регіонів. Однак тепер вона зникла з медійного простору та рідко з’являється на публіці.

Що варто знати:

Ганна Герман пройшла шлях від голови бюро "Радіо Свобода" до ключової соратниці та радниці Віктора Януковича

Її різка зміна зовнішності у 2016 році викликала гучні суперечки про пластичні операції, які вона заперечувала

Нині вона живе в Іспанії та веде непублічний спосіб життя

"Телеграф" розповідає, що відомо про Ганну Герман, де вона зараз і чим займається.

Ганна Герман. Фото: відкриті джерела

Ганна Герман – соратниця Януковича

Ганна Герман народилася на Львівщині 24 квітня 1959 року, зараз їй 66 років. Після закінчення факультету журналістики Львівського державного університету ім. Івана Франка вона працювала у ЗМІ. Спочатку у місцевих виданнях, потім перебралася до столиці, де з 2002 до 2004 року очолювала київське бюро "Радіо Свобода".

Ганна Герман на початку політичної кар’єри. Фото: відкриті джерела

Вже з 2004 року Герман почала будувати політичну кар’єру, несподівано для багатьох ставши прессекретаркою прем’єр-міністра Віктора Януковича. Вона також була народною депутаткою України V, VI та VII скликань від Партії регіонів. А коли Янукович був обраний президентом України, Герман у 2010 році стала заступницею голови його адміністрації, а з 2011 по 2014 рік була радницею Віктора Федоровича.

Ганна Герман була особистою речницею Януковича. Фото: відкриті джерела

Після втечі Януковича під час Євромайдану Ганна Герман ще з’являлася в українському медіапросторі. Так, у 2016 році вона розбурхала всіх своєю новою зовнішністю, з’явившись в ефірі "112 Україна". Тоді заговорили про пластичні операції та "уколи краси", проте сама Герман заявила, що у неї просто набрякло обличчя після тривалого перельоту з Вашингтона до Києва.

У 2016 році Герман з’явилася в ефірі з новою зовнішністю. Фото: скріншот із відео

У період із 2016 до 2020 року соратниця Януковича ще світилася в українському медіапросторі. Зокрема, вона вела авторські програми на телеканалі NewsOne. Однак під час повномасштабної війни Герман не мешкає в Україні.

Герман із новою зовнішністю. Фото: скріншот із відео

Герман та її життя за кордоном

За даними ЗМІ, Ганна Герман зараз живе за кордоном, ймовірно, в іспанському місті Бенідорм. Якось її помітили там у звичайному супермаркеті.

Соратниця Януковича максимально відійшла від політичних справ та веде непублічний спосіб життя. Однак у 2025 році Герман раптово з’явилася на молитовному сніданку в США, де про щось шепотілась з Юлією Тимошенко та іншими політиками.

Ганна Герман на молитовному сніданку у Вашингтоні. Фото: соцмережі

Як виявилося, Герман, крім політики, займалася ще й літературною творчістю. Вона випустила вже три книги, одна з яких "Дівчинка та косміти" у 2014 році була перекладена французькою мовою та отримала літературну премію у Франції (Grand Prix of Institute Solenzara). Також є інформація, що у 2021 році вона брала участь у створенні "Благодійного фонду захисту свободи слова".

Ганна Герман. Фото: Ян Доброносов

