Ніби народився з вусами: яким був у молодості Дмитро Корчинський
Він називає себе "професійним провокатором"
Дмитро Корчинський – відомий український політик, громадський діяч, літератор, філософ, націоналіст. Також його знають як телеведучого та важливу фігуру в українському націоналістичному русі. Цього дня, 22 січня, він відзначає день народження – йому виповнилося 62 роки.
Що варто знати:
- Дмитро Корчинський — засновник радикальних організацій УНА-УНСО та "Братство"
- У молодості він пройшов службу в армії та брав участь у збройних конфліктах у Придністров'ї, Чечні, Грузії та Югославії
- Крім політики, він відомий як літератор і телеведучий, який називає себе "професійним провокатором"
"Телеграф" розповідає, що відомо про Дмитра Корчинського та яким він був у молодості.
Дмитро Корчинський – що про нього відомо?
Дмитро Корчинський народився 22 січня 1964 року у Києві. Після школи він два роки навчався у Київському інституті харчової промисловості та ще рік був студентом історичного факультету у Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка.
У перервах між навчанням Корчинський працював в археологічних експедиціях на півдні України та техніком на заводі. А у 1985-1987 роках служив у Радянській Армії у складі 24-ї мотострілецької дивізії, де був командиром БМП-2.
Відомо, що замолоду Дмитро брав участь у військових конфліктах за межами України — Придністров’я, Югославія, Чечня, Грузія. А з кінця 1980-х активно включився до суспільно-політичного життя України, перебував в Українській Гельсінській групі.
Вже на початку 90-х Корчинський став одним із головних ідеологів радикального крила українського націоналізму. Ранній етап його діяльності тісно пов’язаний із формуванням загонів УНСО, які під його керівництвом вирушали в гарячі точки, що зробило його ім’я пізнаваним далеко за межами України вже на початку 90-х років.
Чим Корчинський відомий в Україні?
Дмитро Корчинський був фундатором українського націоналістичного руху з воєнізованим крилом УНА-УНСО. А пізніше він заснував та очолив партію "Братство".
Також активіст працював телеведучим на великих українських телеканалах — він вів програми "Проте" та "Подвійний доказ". Прославився Корчинський також як літератор та публіцист. Він видав роман "Сяючий шлях", п’єси "Віденська кава" та є автором низки публіцистичних праць.
У 2004 році він розпочав політичну кар’єру та балотувався у президенти України. Однак набрав менш ніж 1% голосів, після чого пішов в опозицію до Віктора Ющенка. Сам Корчинський називав себе "професійним провокатором" та "філософом", а свої погляди характеризує як "ультрарадикальний центризм" або "християнський націоналізм".
А ще з самої молодості і дотепер Дмитро Корчинський носить вуса, він ніби з ними народився. У відкритому доступі не вдалося знайти жодного фото, на якому він був би без вусів. Вони стали його фішкою, візитною карткою та відмінною рисою.
