Трамп провокує глобальний конфлікт: де може розпочатись Третя світова війна

Політичний аналітик назвав точку, яка може стати епіцентром глобального конфлікту

Дії президента США Дональда Трампа спрямовані на ослаблення Китаю та вже формують передумови для глобального воєнного конфлікту. Ідеться лише про те, де саме почнеться Третя світова війна.

Що потрібно знати:

Трамп прагне енергетичної блокади Китаю, завдаючи точкових ударів по всьому світу

Наступним кроком США буде удар по інтересам Пекіна на Близькому Сході

Китай змушений вступити у відкриту битву, йдеться лише про вибір арени

Про це в ефірі "Телеграфа" розповів колишній урядовець Польщі, екссекретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО, політичний аналітик Пьотр Кульпа.

На його думку, президент США Дональд Трамп веде світ до війни, оскільки він намагається оточити та енергетично зруйнувати Китай. Водночас удар по Венесуелі показав, що Пекін може отримувати нафту лише за згодою Вашингтона.

Китайські танкери ще ходять і їх ніхто не затримує, але атаки проти суден, що належать Росії та іншим країнам, націлені на демонстрацію для Китаю – США будь-коли можуть заблокувати їх.

Другою точкою можливого виникнення конфронтації є Близький Схід, наголошує політичний аналітик. Саме там Трамп, уже програвши Китаю торговельну та технологічну війну, намагається перейти на кінетичний рівень.

Піднебесна не зможе підтримати Іран, і США вийдуть переможцями з цієї битви. У результаті Пекін буде змушений вступити в бій з Америкою на Далекому Сході, там, де він має очевидну перевагу, вважає експерт.

"Тому зараз йдуть переговори про те, де розпочнеться Третя світова. У тому, що Трамп йде в цьому напрямі, немає жодних сумнівів", – резюмував Кульпа.

Водночас продовжує зростати градус напруги й навколо покритої льодом Гренландії — США та Європа можуть вступити на дорогу торгової війни. "Телеграф" аналізував, чи піде за нею справжнє військове протистояння.