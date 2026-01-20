Трамп провоцирует глобальный конфликт: где может начаться Третья мировая война

Политический аналитик назвал точку, которая может стать эпицентром глобального конфликта

Действия президента США Дональда Трампа направлены на ослабление Китая и уже формируют предпосылки для глобального военного конфликта. Речь лишь о том, где именно начнется Третья мировая война.

Что нужно знать:

Трамп стремится к энергетической блокаде Китая, нанося точечные удары по всему миру

Следующим шагом США будет удар по интересам Пекина на Ближнем Востоке

Китай вынужден вступить в открытую битву, речь идет лишь о выборе арены

Об этом в эфире "Телеграфа" рассказал бывший член правительства Польши, экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, политический аналитик Петр Кульпа.

По его мнению, президент США Дональд Трамп ведет мир к войне, поскольку он пытается окружить и энергетически разрушить Китай. Вместе с тем удар по Венесуэле показал, что Пекин может получать нефть только при согласии Вашингтона.

Китайские танкеры еще ходят и их никто не задерживает, но атаки против судов, принадлежащих России и другим странам, нацелены на демонстрацию для Китая – США в любое время могут их заблокировать.

Второй точкой возможного возникновения конфронтации является Ближний Восток, отмечает политический аналитик. Именно там Трамп, уже проиграв Китаю торговую и технологическую войну, пытается перейти на кинетический уровень.

Поднебесная не сможет оказать поддержку Ирану, и США выйдут победителями из этой битвы. В итоге Пекин будет вынужден вступить в схватку с Америкой на Дальнем Востоке, там, где он имеет очевидное превосходство, считает эксперт.

"Поэтому сейчас идут переговоры о том, где начнется Третья мировая. В том, что Трамп идет в этом направлении, нет никаких сомнений", – резюмировал Кульпа.

