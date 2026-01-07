З чаркою в руці і "тим самим" поглядом: у мережі спливло рідкісне фото юного Буданова

Зовні воєначальник майже не змінився

Кирило Буданов — український воєначальник, який 2 січня 2026 року став керівником Офісу Президента України. До того, як очолити воєнну розвідку, він пройшов довгий шлях військового навчання і служби, про який відомо небагато. Його юність минула без публічності, гучних інтерв’ю чи світських історій.

Що варто знати

Кирило Буданов пройшов шлях від десантника до одного з наймолодших керівників ГУР України

Попри закритість особистого життя, у мережі з'явилося фото юності Буданова, де він у неформальній обстановці, але уже з притаманним йому фірмовим спокоєм

Новий керівник ОП пройшов через три поранення під час спецоперацій на сході та в Криму і здобув кілька вищих освіт

Освіта Буданова пов’язана з військовою сферою. У 2007 році він закінчив Одеський інститут Сухопутних військ (факультет аеромобільних/повітряно-десантних військ), де здобув базову підготовку як офіцер і отримав звання лейтенанта.

Кирило Буданов. Фото: ГУР

В мережі майже немає фото з юності Кирила Буданова. Днями користувачка Threads поділилася світлиною з молодих років нового начальника ОП. На знімку він із чаркою та, можливо, зі своїм другом. Проте можна помітити, що впевнений погляд і спокійний вираз обличчя не змінилися дотепер.

Кирило Буданов в юності. Фото: Threads

Після завершення академії в Одесі Буданов одразу пішов у військову розвідку України — у Головне управління розвідки Міністерства оборони. Він служив у спеціальних підрозділах, де займався оперативною діяльністю та спецопераціями.

Кирило Буданов. Фото: gur.gov.ua

Після цього Буданов продовжив навчання і розвиток як фахівець. У 2022 році він закінчив навчання у Військовій дипломатичній академії імені Євгена Березняка, у 2023–2024 роках навчався в аспірантурі Острозької академії зі спеціальності "Політологія". У 2024 році Кирило Олексійович завершив курс "Стратегічна архітектура" в Києво-Могилянській бізнес-школі.

Від 2014 року, після початку російсько-української війни, Буданов брав участь у бойових операціях на сході України та в окупованому Криму, де тричі отримував поранення. Проте деталі його конкретних дій лишаються переважно закритими через специфіку розвідки.

Кирило Буданов. Фото: novyny.live

У 2020 році Буданов був призначений начальником ГУР МОУ, ставши одним із наймолодших керівників цього стратегічного органу. За свою службу Буданов отримав низку відзнак, включно з Орденом "За мужність" та "Золотою Зіркою" Героя України — найвищою державною нагородою за мужність і відвагу у захисті держави.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "Кварталу 95" Степан Казанін. Гуморист підтримав Україну у боротьбі з російським агресором і разом із колегами виступав на благодійних концертах.