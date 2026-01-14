Від сценариста "Кварталу 95" до "Слуги народу": що відомо про нардепа Кабанова, який помер у 52 роки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Про причини смерті поки не відомо
У середу, 14 січня, стало відомо про смерть народного депутата України Олександра Кабанова, члена фракції "Слуга народу" у Верховній Раді 9-го скликання. До 2019 року він креативником Зеленського у "Кварталі 95".
Що варто знати
- Про смерть Олександра Кабанова повідомив Жан Беленюк, однак причина та обставини поки не відомі
- До початку політичної кар'єри Кабанов працював дитячим психотерапевтом, тренером із нейролінгвістичного програмування і сценаристом "Кварталу 95"
- Під час депутатської діяльності Кабанов запам'ятався роботою в гуманітарному комітеті та скандалом із придбанням елітного автомобіля просто у залі ВР
Що відомо про Олександра Кабанова
Кабанов починав кар’єру як дитячий психотерапевт. Упродовж 1999–2006 років він працював на телерадіокомпанії "Алекс", де був залучений до медійних проєктів. Паралельно з цим, із 2000 по 2008 рік займався тренерською діяльністю у сфері нейролінгвістичного програмування, а в період 2002–2008 років співпрацював як тренер із компанією "Сучасні психотехнології".
Крім того, Олександр Кабанов був одним із співзасновників товариств з обмеженою відповідальністю "РИФ" та "ЛАГУНА-К".
Проте відомим він став не як медик, а як сценарист студії "Квартал 95".До креативної групи Володимира Зеленського він долучився У 2019-му Кабанов успішно пройшов до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під № 87. У парламенті він працював у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Олександр голосував за проєкт постанови 0901-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України "Про повну загальну середню освіту"", закону, який не передбачає існування російськомовних шкіл.
Скандали з Олександром Кабановим
У грудні 2019 року Олександр Кабанов потрапив у публічну увагу після того, як під час засідання Верховної Ради журналісти зафіксували його переписку, у якій ішлося про придбання елітного автомобіля Jaguar F-Pace вартістю близько 63 тисяч доларів. Окрім обговорення покупки, у розмові також згадувалося оформлення довідки про доходи, яка, за змістом розмови, мала дозволити відтермінувати оплату автомобіля на кілька днів.
Особисте життя Олександра Кабанова
Відомо, що Кабанов був одружений і мав сина, проте подробиці родинного життя політика залишаються приватними. Його дружину звати Потарська Яна Іванівна, а сина — Данило.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Михайла Федорова — нового міністра оборони. Вони разом ще зі студентських років.