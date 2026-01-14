Від сценариста "Кварталу 95" до "Слуги народу": що відомо про нардепа Кабанова, який помер у 52 роки

Про причини смерті поки не відомо

У середу, 14 січня, стало відомо про смерть народного депутата України Олександра Кабанова, члена фракції "Слуга народу" у Верховній Раді 9-го скликання. До 2019 року він креативником Зеленського у "Кварталі 95".

Що відомо про Олександра Кабанова

Кабанов починав кар’єру як дитячий психотерапевт. Упродовж 1999–2006 років він працював на телерадіокомпанії "Алекс", де був залучений до медійних проєктів. Паралельно з цим, із 2000 по 2008 рік займався тренерською діяльністю у сфері нейролінгвістичного програмування, а в період 2002–2008 років співпрацював як тренер із компанією "Сучасні психотехнології".

Крім того, Олександр Кабанов був одним із співзасновників товариств з обмеженою відповідальністю "РИФ" та "ЛАГУНА-К".

Проте відомим він став не як медик, а як сценарист студії "Квартал 95".До креативної групи Володимира Зеленського він долучився У 2019-му Кабанов успішно пройшов до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під № 87. У парламенті він працював у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Олександр голосував за проєкт постанови 0901-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України "Про повну загальну середню освіту"", закону, який не передбачає існування російськомовних шкіл.

Скандали з Олександром Кабановим

У грудні 2019 року Олександр Кабанов потрапив у публічну увагу після того, як під час засідання Верховної Ради журналісти зафіксували його переписку, у якій ішлося про придбання елітного автомобіля Jaguar F-Pace вартістю близько 63 тисяч доларів. Окрім обговорення покупки, у розмові також згадувалося оформлення довідки про доходи, яка, за змістом розмови, мала дозволити відтермінувати оплату автомобіля на кілька днів.

Особисте життя Олександра Кабанова

Відомо, що Кабанов був одружений і мав сина, проте подробиці родинного життя політика залишаються приватними. Його дружину звати Потарська Яна Іванівна, а сина — Данило.

