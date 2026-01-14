От сценариста "Квартала 95" до "Слуги народа": что известно о нардепе Кабанове, который умер в 52 года
О причинах смерти пока неизвестно
В среду, 14 января, стало известно о смерти народного депутата Украины Александра Кабанова, члена фракции "Слуга народа " в Верховной Раде 9-го созыва. До 2019 года он креативщиком Зеленского в "Квартале 95".
Что следует знать
- О смерти Александра Кабанова сообщил Жан Беленюк, однако причина и обстоятельства пока не известны
- До начала политической карьеры Кабанов работал детским психотерапевтом, тренером по нейролингвистическому программированию и сценаристом "Квартала 95"
- Во время депутатской деятельности Кабанов запомнился работой в гуманитарном комитете и скандалом с приобретением элитного автомобиля прямо в зале ВР
Что известно об Александре Кабанове
Кабанов начинал карьеру как детский психотерапевт. В течение 1999-2006 годов он работал на телерадиокомпании "Алекс", где был привлечен к медийным проектам. Параллельно с этим с 2000 по 2008 год занимался тренерской деятельностью в сфере нейролингвистического программирования, а в период 2002-2008 годов сотрудничал как тренер с компанией "Современные психотехнологии".
Кроме того, Александр Кабанов являлся одним из соучредителей обществ с ограниченной ответственностью "РИФ" и "ЛАГУНА-К".
Однако известным он стал не как медик, а как сценарист студии "Квартал 95". К креативной группе Владимира Зеленского он присоединился В 2019 Кабанов успешно прошел в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под № 87. В парламенте он работал в Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Александр голосовал за проект постановления 0901-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекта Закона Украины "О полном общем среднем образовании"", закона, не предусматривающего существование русскоязычных школ.
Скандалы с Александром Кабановым
В декабре 2019 года Александр Кабанов попал в публичное внимание после того, как во время заседания Верховной Рады журналисты зафиксировали его переписку, в которой говорилось о приобретении элитного автомобиля Jaguar F-Pace стоимостью около 63 тысяч долларов. Кроме обсуждения покупки в разговоре также упоминалось оформление справки о доходах, которая, по содержанию разговора, должна была позволить отсрочить оплату автомобиля на несколько дней.
Личная жизнь Александра Кабанова
Известно, что Кабанов был женат и сына, однако подробности семейной жизни политика остаются частными. Его жену зовут Потарская Яна Ивановна, а сына – Даниил.
