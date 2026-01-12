Вона підкорила його миттєво: як виглядає жінка, котра стала першим коханням Трампа (фото)

Молодий Трамп казав, що закохався в неї з першого погляду

Дональд Трамп — одіозна особистість і нинішній президент США, який обійняв цю посаду вже вдруге. Його рішення та заяви часто викликають резонанс у суспільстві, а особисте життя завжди в центрі уваги таблоїдів та папараці. Меланія — не єдина дружина Трампа, була й інша жінка, яка стала його першим коханням.

Що варто знати:

Івана Трамп була не лише першою дружиною Дональда, а й його ключовим бізнес-партнером у 80-ті роки

Вона особисто керувала знаковими проектами імперії Трампа і створила його відомий "розкішний" стиль

Шлюб розпався 1992 року через зраду Трампа, незважаючи на наявність трьох спільних дітей

"Телеграф" розповідає, що відомо про Івану Зельничкову (Трамп), яка була не просто першою любов’ю та дружиною Трампа, а й повноправним партнером у його бізнесі.

Дональд та Івана Трамп. Фото: Getty Images

Івана Зельничкова — що про неї відомо?

Івана Трамп (у дівоцтві Зельничкова) — не просто перше кохання та перша дружина Дональда, а й ключова постать у становленні його бізнес-імперії у 1980-х роках. Вона народилася у Чехословаччині 20 лютого 1949 року. З дитинства професійно займалася лижним спортом, проте пов’язала своє життя з моделінгом.

Івана Трампа до знайомства з чоловіком працювала моделлю. Фото: Getty Images

У 1976 році під час модельної поїздки до Нью-Йорка Івана познайомилася з молодим бізнесменом Дональдом Трампом. Через рік — 1977 року вони одружилися. Як раніше зізнавався Трамп, Івана підкорила його миттєво, і він закохався у неї з першого погляду. І хоча у нього в молодості було кілька побачень із майбутньою актрисою Кендіс Берген, саме чехословацьку модель називають його першим великим коханням.

Дональд та Івана Трамп у 1987 році. Фото: Getty Images

Після весілля Івана стала повноцінним бізнес-партнером чоловіка. Вона займала посаду віце-президента з дизайну в Trump Organization та особисто керувала реконструкцією готелю Plaza та казино Trump Castle в Атлантік-Сіті. Саме Івана створила цей відомий візуальний стиль Трампа в будівництві та дизайні будівель — позолота, мармур і підкреслена розкіш.

Дональд та Івана Трамп прожили у шлюбі близько 15 років. Фото: Getty Images

У цьому шлюбі Івана народила Трампу трьох дітей — Дональда-молодшого, Іванку та Еріка. А в 1990 році їхній союз дав тріщину через роман Трампа на стороні — він зраджував дружину з Марлою Мейплз. Розлучення було завершено у 1992 році і стало головною темою всіх таблоїдів.

Івана Трамп у молодості. Фото: Getty Images

