Вона підкорила його миттєво: як виглядає жінка, котра стала першим коханням Трампа (фото)
Молодий Трамп казав, що закохався в неї з першого погляду
Дональд Трамп — одіозна особистість і нинішній президент США, який обійняв цю посаду вже вдруге. Його рішення та заяви часто викликають резонанс у суспільстві, а особисте життя завжди в центрі уваги таблоїдів та папараці. Меланія — не єдина дружина Трампа, була й інша жінка, яка стала його першим коханням.
Що варто знати:
- Івана Трамп була не лише першою дружиною Дональда, а й його ключовим бізнес-партнером у 80-ті роки
- Вона особисто керувала знаковими проектами імперії Трампа і створила його відомий "розкішний" стиль
- Шлюб розпався 1992 року через зраду Трампа, незважаючи на наявність трьох спільних дітей
"Телеграф" розповідає, що відомо про Івану Зельничкову (Трамп), яка була не просто першою любов’ю та дружиною Трампа, а й повноправним партнером у його бізнесі.
Івана Зельничкова — що про неї відомо?
Івана Трамп (у дівоцтві Зельничкова) — не просто перше кохання та перша дружина Дональда, а й ключова постать у становленні його бізнес-імперії у 1980-х роках. Вона народилася у Чехословаччині 20 лютого 1949 року. З дитинства професійно займалася лижним спортом, проте пов’язала своє життя з моделінгом.
У 1976 році під час модельної поїздки до Нью-Йорка Івана познайомилася з молодим бізнесменом Дональдом Трампом. Через рік — 1977 року вони одружилися. Як раніше зізнавався Трамп, Івана підкорила його миттєво, і він закохався у неї з першого погляду. І хоча у нього в молодості було кілька побачень із майбутньою актрисою Кендіс Берген, саме чехословацьку модель називають його першим великим коханням.
Після весілля Івана стала повноцінним бізнес-партнером чоловіка. Вона займала посаду віце-президента з дизайну в Trump Organization та особисто керувала реконструкцією готелю Plaza та казино Trump Castle в Атлантік-Сіті. Саме Івана створила цей відомий візуальний стиль Трампа в будівництві та дизайні будівель — позолота, мармур і підкреслена розкіш.
У цьому шлюбі Івана народила Трампу трьох дітей — Дональда-молодшого, Іванку та Еріка. А в 1990 році їхній союз дав тріщину через роман Трампа на стороні — він зраджував дружину з Марлою Мейплз. Розлучення було завершено у 1992 році і стало головною темою всіх таблоїдів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Меланія дала новий привід для чуток про розлучення з Трампом. Вона відсмикнула руку і відсторонилася від чоловіка на публіці.