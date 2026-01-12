Укр

Она покорила его мгновенно: как выглядит женщина, которая стала первой любовью Трампа (фото)

Галина Струс
Дональд Трамп женился на возлюбленной через год после знакомства Новость обновлена 12 января 2026, 13:36
Дональд Трамп женился на возлюбленной через год после знакомства. Фото Телеграф, Getty Images

Молодой Трамп говорил, что влюбился в нее с первого взгляда

Дональд Трамп — одиозная личность и нынешний президент США, который занял этот пост уже второй раз. Его решения и заявления часто вызывают резонанс в обществе, а личная жизнь всегда на виду у таблоидов и папарацци. Мелания — не единственная жена Трампа, была и другая женщина, которая стала его первой любовью.

Что стоит знать:

  • Ивана Трамп была не только первой женой Дональда, но и его ключевым бизнес-партнером в 80-е годы
  • Она лично руководила знаковыми проектами империи Трампа и создала её узнаваемый "роскошный" стиль
  • Брак распался в 1992 году из-за измены Трампа, несмотря на наличие троих общих детей

"Телеграф" рассказывает, что известно об Иване Зельничковой, которая была не просто первой любовью и женой Трампа, но и полноправным партнером в его бизнесе.

Дональд и Ивана Трамп фото
Дональд и Ивана Трамп. Фото: Getty Images

Ивана Зельничкова — что о ней известно?

Ивана Трамп (в девичестве Зельничкова) — не просто первая любовь и первая жена Дональда, но и ключевая фигура в становлении его бизнес-империи в 1980-х годах. Она родилась в Чехословакии 20 февраля 1949 года. С детства профессионально занималась лыжным спортом, однако связала свою жизнь с моделингом.

Ивана Трамп
Ивана Трамп до знакомства с мужем работала моделью. Фото: Getty Images

В 1976 году во время модельной поездки в Нью-Йорк Ивана познакомилась с молодым бизнесменом Дональдом Трампом. Спустя год — в 1977 году они поженились. Как ранее признавался Трамп, Ивана покорила его мгновенно, и он влюбился в нее с первого взгляда. И хотя у него в молодости было несколько свиданий с будущей актрисой Кэндис Берген, именно чехословацкую модель называют его первой большой любовью.

Дональд и Ивана Трамп фото
Дональд и Ивана Трамп в 1987 году. Фото: Getty Images

После свадьбы Ивана была полноценным бизнес-партнером мужа. Она занимала пост вице-президента по дизайну в Trump Organization и лично руководила реконструкцией отеля Plaza и казино Trump Castle в Атлантик-Сити. Именно Ивана создала тот самый узнаваемый визуальный стиль Трампа в строительстве и дизайне зданий — позолота, мрамор и подчеркнутая роскошь.

Дональд и Ивана Трамп брак
Дональд и Ивана Трамп прожили в браке около 15 лет. Фото: Getty Images

В этом браке Ивана родила Трампу троих детей — Дональда-младшего, Иванку и Эрика. А в 1990 году их союз дал трещину из-за романа Трампа на стороне — он изменял жене с Марлой Мейплз. Развод был завершен в 1992 году и стал главной темой всех таблоидов.

Ивана Трамп фото
Ивана Трамп в молодости. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мелания дала новый повод для слухов о разводе с Трампом. Она отдернула руку и отстранилась от мужа на публике.

