Народила проросійському ексміністру сина. Як виглядає дружина Євгена Червоненка та яка вона за рахунком
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На тлі нових стосунків політик розлучався з другою дружиною
Колишній міністр транспорту та зв’язку України, проросійський політик Євген Червоненко був одружений тричі. Нинішня дружина народила йому дитину у 2008 році.
Що потрібно знати:
- 2007 року політика було помічено з Ніною Смолянською під час розлучення з другою дружиною
- Журналісти сфотографували пару на перегонах "Прайм Ялта Ралі" у Криму
- Через рік у пари народився син
У 2007 році політик був поміченим у компанії ефектної блондинки. Тоді ж він зі скандалом розлучався з другою дружиною Маргаритою Червоненко. Згодом з’ясувалося, що супутницею чоловіка була Ніна Смолянська. Журналісти сфотографували пару на перегонах "Прайм Ялта Ралі", що проходили у Криму.
На запитання журналістів про те, ким жінка доводиться тодішньому губернатору Запорізької області, Смолянська відповіла: "Дружиною". Відомо, що 15 квітня 2008 року в одному з київських пологових будинків Ніна народила колишньому міністрові сина, якого назвали Альфредом.
Коли Альфреду було півтора року, Червоненко показав сина на відкритті "Yalta Rally 2009" у Криму. На заході була Ніна, і, як з’ясувалося, її син від попереднього шлюбу — Кирило.
Чим займається жінка і де вона зараз із дітьми – невідомо. Також немає в мережі нових фото Ніни Червоненко. Зазначимо, що колишній міністр уже мав двоє дітей: у першому шлюбі у нього народилася дочка Олександра, у другому шлюбі була падчерка Вікторія.
Нагадаємо, що політик запам’ятався своїми проросійськими поглядами. Раніше "Телеграф" писав, де зараз Євген Червоненко, який "засвітився" у формі ЗСУ у червні 2022 року.