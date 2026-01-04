Рус

Народила проросійському ексміністру сина. Як виглядає дружина Євгена Червоненка та яка вона за рахунком

Тетяна Кармазіна
Євген Червоненко
Євген Червоненко. Фото Колаж "Телеграфу"

На тлі нових стосунків політик розлучався з другою дружиною

Колишній міністр транспорту та зв’язку України, проросійський політик Євген Червоненко був одружений тричі. Нинішня дружина народила йому дитину у 2008 році.

Що потрібно знати:

  • 2007 року політика було помічено з Ніною Смолянською під час розлучення з другою дружиною
  • Журналісти сфотографували пару на перегонах "Прайм Ялта Ралі" у Криму
  • Через рік у пари народився син

У 2007 році політик був поміченим у компанії ефектної блондинки. Тоді ж він зі скандалом розлучався з другою дружиною Маргаритою Червоненко. Згодом з’ясувалося, що супутницею чоловіка була Ніна Смолянська. Журналісти сфотографували пару на перегонах "Прайм Ялта Ралі", що проходили у Криму.

Червоненко Євген дружина Ніна Смолянська
Ніна Смолянська з Червоненком. Фото: unian.ua
Ніна Червоненко

На запитання журналістів про те, ким жінка доводиться тодішньому губернатору Запорізької області, Смолянська відповіла: "Дружиною". Відомо, що 15 квітня 2008 року в одному з київських пологових будинків Ніна народила колишньому міністрові сина, якого назвали Альфредом.

Євген Червоненко дружина Ніна Червоненко
Фото: unian.ua

Коли Альфреду було півтора року, Червоненко показав сина на відкритті "Yalta Rally 2009" у Криму. На заході була Ніна, і, як з’ясувалося, її син від попереднього шлюбу — Кирило.

Ніна Червоненко дружина Євгенія Червоненка
Ніна Червоненко зі старшим сином Кирилом та молодшим Альфредом
Червоненко дружина Ніна Червоненко діти

Чим займається жінка і де вона зараз із дітьми – невідомо. Також немає в мережі нових фото Ніни Червоненко. Зазначимо, що колишній міністр уже мав двоє дітей: у першому шлюбі у нього народилася дочка Олександра, у другому шлюбі була падчерка Вікторія.

Олександра Червоненко
Олександра Червоненко, 2009 рік

Нагадаємо, що політик запам’ятався своїми проросійськими поглядами. Раніше "Телеграф" писав, де зараз Євген Червоненко, який "засвітився" у формі ЗСУ у червні 2022 року.

