Іноземні сили будуть "на землі, в повітрі та на морі": головні заяви з пресконференції Коаліції охочих

У вівторок, 6 січня, у Парижі розпочалася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського, президента Франції Емануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, федерального канцлера Німеччини Фридриха Мерца, представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера за підсумками зустрічі Коаліції охочих. На заході обговорили підтримку України та гарантії безпеки.

Президент Франції Макрон зробив кілька заяв. За його словами, буде створено координаційний центр при оперативному штабі Коаліції для оперативної співпраці Коаліції охочих і Україною.

"На саміті Коаліції охочих було узгоджено механізми моніторингу режиму припинення вогню, їх забезпечуватимуть США", — заявив він.

За словами французського лідера, першою лінією стримування можливої російської агресії стануть ЗСУ. Він також пояснив, що чисельність української армії після припинення війни становитиме 700 тис., західні партнери зобов’язалися забезпечити її підтримку.

Іноземні сили з країн Коаліції охочих будуть розгорнуті "на землі, в повітрі та на морі" для гарантування дотримання припинення вогню, додав Макрон.

