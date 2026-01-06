Не тільки міжнародні сили в Україні: про що йдеться у підписаному в Парижі документі

Коаліція також погодилася продовжувати надавати критично важливу довгострокову військову допомогу Україні

У вівторок, 6 січня, в Парижі пройшов саміт "Коаліції охочих", на якому лідери низки країн підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після закінчення війни. Проте й інші важливі пункти.

Що потрібно знати:

Йдеться про підготовку до можливого розгортання сил у повітрі, на морі та на суші

Декларацію підписали Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та лідер Лейбористської партії Великобританії Кір Стармер

У рамках підтримки планується розвиток "добровільної армії" чисельністю до 800 тисяч осіб

Таку заяву зробив президент Франції Емманюель Макрон у ході спільної пресконференції з лідерами "коаліції охочих". За його словами, йдеться про підготовку до розгортання цих сил у повітрі, на морі та на землі. Крім того, він зазначив, що ця перспектива поки що далека. А їхня роль полягатиме в "забезпеченні певної форми стабільності в перші дні після припинення вогню".

Декларація була підписана Володимиром Зеленським разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та лідером Лейбористської партії Великобританії Кіром Стармером.

Багатонаціональна сила для України

Формується із внесків охочих країн у рамках Коаліції для підтримки відновлення Збройних сил України та стримування агресії. Було проведено координоване військове планування для підготовки заходів завірення у повітрі, морі та на землі, а також для відновлення Збройних сил України.

Запобіжні заходи повинні виконуватися суворо за запитом України після досягнення надійного припинення вогню. Ці елементи очолюватимуться європейськими країнами за участю неєвропейських членів Коаліції та за підтримки США.

Згідно з домовленостями, ключовим елементом буде довгострокова підтримка України, насамперед її Збройних сил, які, за словами Макрона, залишаться "першою лінією оборони та стримування будь-якої агресії"

"Тому ми запланували, на основі формату добровільної армії, 800 000 осіб, тренування, можливості та всі засоби, щоб ця армія могла стримати будь-яку нову агресію", — заявив він.

Підтримка Збройних Сил України

Коаліція погодилася продовжувати надавати критично важливу довгострокову військову допомогу та озброєння Збройним силам України для забезпечення їхньої стійкої можливості. Це включатиме, але не обмежуватиметься:

• довгостроковими оборонними пакетами;

• підтримкою фінансування закупівлі озброєння;

• продовженням співпраці з Україною щодо національного бюджету для фінансування ЗСУ;

• доступ до оборонних складів, здатних швидко надавати додаткову підтримку у разі майбутньої збройної агресії;

• надання практичної та технічної підтримки Україні у будівництві оборонних укріплень.

Про що ще йдеться у фінальній декларації

Буде створено постійну та надійну систему моніторингу припинення вогню, зокрема, за участю членів Коаліції охочих. Коаліція охочих також буде представлена ​​у Спеціальній комісії, яка буде створена для реагування на порушення, визначення відповідальності та визначення заходів щодо усунення наслідків.

Також є домовленість щодо зобов’язання щодо підтримки України у разі майбутньої збройної агресії Росії. Ці зобов’язання можуть включати використання військових можливостей, розвідувальної та логістичної підтримки, дипломатичних ініціатив, а також застосування додаткових санкцій.

Крім того, партнери взяли зобов’язання поглиблювати довгострокову оборонну співпрацю з Україною, зокрема: підготовку кадрів, спільне виробництво оборонної продукції, включаючи використання відповідних європейських інструментів, та розвідувальну співпрацю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що політолог пояснив, як США дотискають Україну.