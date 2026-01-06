Иностранные силы будут "на земле, в воздухе и на море": главные заявления с пресс-конференции Коалиции желающих

Во вторник, 6 января, в Париже началась совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. На мероприятии обсудили поддержку Украины и гарантии безопасности.

Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о намерениях по предстоящему развертыванию многонациональных сил в Украине.

Заявления Макрона

Президент Франции Макрон сделал несколько важных заявлений. По его словам, Парижская декларация определяет "компоненты гарантий безопасности", включающие:

создание механизма мониторинга прекращения огня под руководством США с участием нескольких стран;

украинская армия численностью 800 тыс. человек с "подготовкой, возможностями и всеми необходимыми ресурсами, чтобы умерить любую новую агрессию РФ";

продолжение работы над созданием "многонациональных сил в воздухе, на море и на суше для обеспечения уверенности после прекращения огня";

союзники юридически обязуются поддерживать Украину "в случае новой атаки со стороны России";

будет создан координационный центр при оперативном штабе Коалиции для оперативного сотрудничества Коалиции желающих и Украиной.

Заявления Зеленского

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документы о гарантиях безопасности для Украины готовы. Их подпишут в ближайшее время.

"У Украины и партнеров уже есть необходимые наработки для размещения сил Коалиции желающих после завершения войны", — сказал он.

Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон в Париже. Фото: Getty Images

По его словам, подписанные документы являются сигналом о серьезности намерений Европы и всей Коалиции работать ради реальной безопасности. Они усиливают дальнейшую юридическую работу в странах с парламентами, чтобы в случае успеха дипломатии была полная готовность к развертыванию сил.

Уже определено:

какие страны готовы брать лидерство в безопасности на земле, в небе, на море и восстановлении;

какие силы нужны и как они будут управляться и финансироваться;

как будет работать мониторинг.

Зеленский подчеркнул, что ключевым элементом остается украинская армия, на основе которой будут работать все другие механизмы безопасности. Военные Украины, Франции и Британии уже подробно проработали вопросы размещения, количества сил и необходимых видов вооружения.

Лидеры Украины, Франции и Великобритании в Париже. Фото: Getty Images

"Украина предметно обсудила с американской стороной вопрос мониторинга соблюдения мира", — сказал гарант Конституции.

По его словам, США готовы приобщаться к этой работе, что важно для Украины.

Заявления Стармера

Британский премьер Кир Стармер, выступая после завершения саммита Коалиции желающих, заявил, что "важно", чтобы европейские и американские союзники работали бок о бок ради мира: "Мы более близки к этой цели, чем когда-либо, но впереди еще самые сложные шаги".

Однако Стармер предостерег, что Путин "не готов к миру": "За последние несколько недель мы видели обратное. Последующие ужасные удары по Украине, убийства раненых гражданских и отключение электроснабжения миллионов людей в разгар зимы".

Британский премьер пообещал продолжать давление на Россию и поддерживать Украину, а также заявил, что Великобритания примет участие в мониторинге прекращения огня под руководством США.

Стало известно, что переговоры в Париже продолжатся завтра, однако в более узком формате. От украинской стороны будут работать Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Рустем Умеров, Сергей Кислица и Александр Бевз. Остальные члены делегации во главе с президентом Зеленским отправятся на Кипр.

Новость обновляется…