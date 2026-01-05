У Путіна лишилося мало часу: чому 2026 рік може стати вирішальним для війни в Україні

Політолог вказав на критичний дедлайн для Кремля

У 2026 році є чималі шанси на завершення активної фази бойових дій. Поєднання економічного виснаження Росії, обмеженого часу для Кремля та страху перед новою мобілізацією поступово змушуватиме Путіна відмовлятися від ставки виключно на війну.

Такими висновками з "Телеграфом" поділився політолог Ігор Рейтерович. У глави РФ залишилося зовсім мало часу до дедлайну.

Детальніше читайте в матеріалі: "Цього року активна війна може закінчитися, а на Трампа чекає складний період – прогноз на 2026-й"

У 2026 році можуть припинитися бойові дії

На його думку, 2026 рік здається перспективніше за минулий рік щодо можливостей завершення війни. На початку 2025 року Трамп тільки прийшов до влади і запустив процес мирних перемовин, який потребував якогось часу.

"Тому мені здається, що все ж таки у 2026 році ми будемо мати завершення, давайте так це назвемо, активної фази бойових дій", – каже Рейтерович.

Політолог уточнює, що не факт, що це буде якась мирна угода, але якась історія з завершенням активної фази бойових дій може мати місце. Для цього є кілька підстав.

Російська економіка почне пожирати сама себе

"У 2026 році ми реально вже можемо констатувати великі проблеми в російській економіці. Це визнають російські економісти, які є абсолютно провладними. Вони кажуть, що немає потенціалу для росту, перекачування ресурсів з однієї сфери в іншу", – пояснює він.

За словами Рейтеровича, російська економіка переходить до стану "канібалізації", тобто почне пожирати сама себе. Через нестачу комплектуючих росіяни вже з трьох танків на зберіганні роблять один.

Ігор Рейтерович

"І те ж саме у них вже з економікою. Так, у них буде розвиватися ВПК, вони будуть вливати туди і далі гроші, але вже за рахунок інших галузей, які, м’яко кажучи, не мають жодних перспектив для розвитку. І цей фактор буде визначальний", – каже експерт.

Путін має зовсім мало часу

Саме через це, зазначає Рейтерович, Путін так поспішає і кричить про те, що "ми все вирішимо на полі бою". Він розуміє, що у нього дуже обмежений час. І якщо за цей час він не досягне якихось визначальних успіхів — доведеться сідати за стіл перемовин. Але це будуть не ті перемовини, які він собі уявляє.

Політолог вважає, що дедлайн для Путіна – це кінець зими – початок весни. Буквально лютий-березень. Вже тоді багато що буде зрозуміло.

Кремль не дарма боїться мобілізації

"Так, Росія може спробувати підготуватися до якогось весняного чи навіть літнього наступу, але це прийдеться вже робити виключно за рахунок мобілізації. А мобілізація — це дуже непопулярна тема, якої Путін боїться", – каже він.

На думку Рейтеровича, ставлення до мобілізації буде катастрофічне через те, що Путін розбалував суспільство великими грошима за війну. І тепер люди, яких почнуть мобілізувати за 20 тисяч рублів на місяць, будуть ставити питання, а що це взагалі таке, якщо всі інші заробляли по 2-3 тисячі доларів, плюс стартові виплати.

"У російського бюджету вже таких грошей немає. Скинути все на регіони теж не виходить", – резюмує політолог.

Раніше Рейтерович розповів, що держсекретар США Марко Рубіо помиляється, заявляючи, що Штати вже вичерпали потенціал тиску на Росію. Адже Вашингтон має в цьому плані колосальні ресурси, однак в дечому президент Дональд Трамп все ж помилився.