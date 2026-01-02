Есть два варианта? Что за должность может ждать Шмыгаля
-
-
Президент проводит кадровые перестановки в институтах
Возглавлявший Министерство обороны Денис Шмыгаль получит новую должность после назначения Михаила Федорова на его место. Уже есть предположение, какое кресло его ждет.
Что нужно знать:
- Шмыгаль с 2025 года возглавлял Минобороны
- 2 января Зеленский объявил о нескольких важных кадровых решениях
По словам нардепа Ярослава Железняка, Шмыгаля могут назначить либо на должность министра энергетики, либо на должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Официально эту информацию не подтверждали.
"О нем слышал две позиции: СНБО и министр энергетики плюс еще что-то присоединят", — говорится в сообщении.
Заметим, что после увольнения Светланы Гринчук с должности главы Министерства энергетики временно этот пост занимает Артем Некрасов. Гринчук является фигуранткой коррупционного дела в энергетике.
При этом, о каком возможном назначении Шмыгаля в СНБО идет речь точно не известно. Секретарем Совета нацбезопасности является Рустем Умеров, который до этого возглавлял Минобороны.
Напомним, что 2 января Зеленский сообщил о нескольких важных кадровых изменениях. В частности:
- Кирилл Буданов стал новым руководителем Офиса президента;
- Олег Иващенко возглавил Главное управление разведки;
- Михаил Федорова назначат на должность главы Минобороны.
