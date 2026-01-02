Есть два варианта? Что за должность может ждать Шмыгаля

Президент проводит кадровые перестановки в институтах

Возглавлявший Министерство обороны Денис Шмыгаль получит новую должность после назначения Михаила Федорова на его место. Уже есть предположение, какое кресло его ждет.

Шмыгаль с 2025 года возглавлял Минобороны

2 января Зеленский объявил о нескольких важных кадровых решениях

По словам нардепа Ярослава Железняка, Шмыгаля могут назначить либо на должность министра энергетики, либо на должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Официально эту информацию не подтверждали.

"О нем слышал две позиции: СНБО и министр энергетики плюс еще что-то присоединят", — говорится в сообщении.

Заметим, что после увольнения Светланы Гринчук с должности главы Министерства энергетики временно этот пост занимает Артем Некрасов. Гринчук является фигуранткой коррупционного дела в энергетике.

При этом, о каком возможном назначении Шмыгаля в СНБО идет речь точно не известно. Секретарем Совета нацбезопасности является Рустем Умеров, который до этого возглавлял Минобороны.

