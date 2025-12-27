У 2017 році дівчина поплатилася за гріхи матері-путіністки

Скандальний спікер російського МЗС Марія Захарова не лише виходила заміж у Сполучених Штатах, а й могла там народити свою єдину дочку.

Що потрібно знати:

Дочка російської пропагандистки Захарової народилася 2010 року

Існують чутки, що Мар’яна має американське громадянство

Дівчина рідко з’являється на публіці

У 2017 році Мар’яна постраждала від укусу собаки у Криму

Спадкоємицю російської пропагандистки звати Мар’яна. Дочка Захарової народилася 30 червня 2010 року – зараз їй 15 років. У мережі часто стверджують, що дівчинка народилася у США і нібито має американське громадянство.

За американськими законами, майже кожна дитина, народжена на території країни, автоматично отримує паспорт США. Однак із цього правила є виняток: воно не діє щодо дітей дипломатів та голів іноземних держав. При цьому на момент народження дочки Захарова, яка на той час працювала у Нью-Йорку, офіційного дипломатичного статусу не мала.

Захарова з чоловіком Андрієм Макаровим та донькою

У липні 2020 року Захарова спробувала розвіяти чутки. Вона заявила, що пологи проходили в одному з московських пологових будинків при лікарні № 67. Путіністка вкрай рідко з’являється на публіці разом із дочкою, тому у відкритому доступі знімків Мар’яни майже немає. Відомо лише, що дівчина навчається у приватній школі та вільно володіє декількома іноземними мовами, у тому числі англійською та китайською.

Восени 2023 року росЗМІ опублікували кадри з кінопоказу, який Захарова відвідала разом із дочкою. За реакцією дівчини було помітно, що підвищена увага преси приносила їй дискомфорт — вона просила прибрати камери.

У 2017 році в анексованому Севастополі дочку кремлівської рупорки вкусив бродячий собака. Мар’яну доставили до міської лікарні №5, проте там не виявилося необхідних ліків. Спроба привезти їх з іншої медустанови зірвалася через відсутність бензину у службовій машині. Сама Захарова на той момент не розуміла, де краще лікувати дитину.

"Дочка Марії Захарової у Севастополі потрапила до лікарні після укусу собаки"

