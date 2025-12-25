Чи можливий довготривалий мир в Україні: Веніславський назвав ключові складові

Здатність досягти довгоочікуваної стабільності на континенті багато в чому залежить від ключових світових гравців

Перемовини щодо мирного плану можуть зупинити бойові дії в Україні. Проте для встановлення довготривалого миру необхідно значно більше.

Основою для стабільності в Європі повинні бути гарантії безпеки Україні. Про це в інтерв'ю на каналі Орестократія заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Все буде залежати від гарантій безпеки, які нададуть партнери Україні. Якщо таких гарантій не буде, то на довготривалий мир розраховувати не варто. Бо Росія, в такому вигляді, в якому вона зараз існує, якщо не буде якихось неочікуваних процесів по розвалу цієї імперії, захоче захопити Україну. В короткостроковій перспективі", — сказав Веніславський.

Він додав, що строк може бути різним. Не важливо, за рік чи за п'ять років, але росіяни відновлять війну.

"Якщо ми не будемо мати гарантій безпеки, ми не будемо мати довготривалого миру. Миру на десятиліття точно не буде", — заявив нардеп.

Водночас, за його словами, явних ознак майбутнього розпаду Росії зараз не спостерігається. Запас міцності у РФ ще є.

"І багато чого буде залежати від дій наших партнерів. Якщо вони впровадять болючі санкції, це може стати спусковим гачком цього процесу, процесу розпаду цієї агресивної імперії", — наголосив Ваніславський.

Які гарантії безпеки пропонують Україні

Як писав "Телеграф" президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами розкрив деталі 20 пунктів плану про припинення війни. Серед гарантій безпеки зі сторони партнерів пропонуються дії аналогічні статті 5 НАТО.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти Росії. Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними.

За цією угодою залишаються можливості двосторонніх угод України з 30 країнами. Це країни Коаліції охочих – 30 країн, це Європа, Канада, і Японія, які готові в тому чи іншому вигляді бути серед гарантів безпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні говорять про мирний план із 20 пунктів.