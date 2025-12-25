Возможен ли долгосрочный мир в Украине: Вениславский назвал ключевые составляющие

Способность достичь долгожданной стабильности на континенте во многом зависит от ключевых мировых игроков

Переговоры по мирному плану могут остановить боевые действия в Украине. Тем не менее, для установления долгосрочного мира необходимо гораздо больше.

Основой для стабильности в Европе должны быть гарантии безопасности Украины. Об этом в интервью на канале Орестократия заявил народный депутат Украины, член комитета ВРУ по безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

"Все будет зависеть от гарантий безопасности, которые предоставят партнеры Украине. Если таких гарантий не будет, то на долговременный мир рассчитывать не стоит. Потому что Россия, в таком виде, в каком она сейчас существует, если не будет каких-то неожиданных процессов по развалу этой империи, захочет захватить Украину. В краткосрочной перспективе", — сказал Вениславский.

Он добавил, что срок может быть разным. Не важно, через год или через пять лет, но россияне возобновят войну.

"Если мы не будем иметь гарантий безопасности, мы не будем иметь долгосрочного мира. Мира на десятилетия точно не будет", — заявил нардеп.

Федор Вениславский. Фото ВРУ

В то же время, по его словам, явных признаков грядущего распада России сейчас не наблюдается. Запас прочности у РФ еще есть.

"И многое будет зависеть от действий наших партнеров. Если они внедрят болезненные санкции, это может стать спусковым крючком этого процесса, процесса распада этой агрессивной империи", — подчеркнул Ваниславский.

Какие гарантии безопасности предлагают Украине

Как писал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами раскрыл детали 20 пунктов плана о прекращении войны. Среди гарантий безопасности со стороны партнеров предлагаются действия, аналогичные статье 5 НАТО.

Если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к скоординированному военному ответу, будут возобновлены все глобальные санкции против России. Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными.

За этим соглашением остаются возможности двусторонних соглашений с 30 странами. Это страны Коалиции желающих – 30 стран, это Европа, Канада и Япония, которые готовы в том или ином виде быть среди гарантов безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине говорят о мирном плане из 20 пунктов.