Переговори щодо України від США ведуть не дипломати, а близькі до Трампа люди

Серед американських переговорників щодо миру в Україні відсутній один високопосадовець США. Він може уникати цього цілеспрямовано.

Що потрібно знати:

Держсекретар США Марко Рубіо не бере участі в переговорах щодо миру в Україні, що може бути свідомою політичною позицією

Портников вважає, що Рубіо уникає процесів без чітких рішень

Ймовірно, Рубіо чекає моменту провалу нинішнього формату

Український журналіст Віталій Портников аналізуючи підсумки переговорів в Маямі заявив, що відсутність державного секретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо показова. На його думку, Рубіо потенційно може сподіватися, що президент США Дональд Трамп "в наступні роки спалить не тільки себе, але й харизматичного лідера американських ультраправих віцепрезидента Джей Ді Венса".

Рубіо "може просто не бажати брати участь у процесах, які не закінчаться якимись інституційними рішеннями", вважає Портников, наголошуючи, що ці процеси можуть підкреслити некомпетентність друзів та родичі Трампа. Нагадаємо, серед переговорників — Стів Віткофф, інвестор та давній друг Трампа та його зять Джаред Кушнер.

Рубіо може чекати моменту коли або виникне потреба обговорити якість конкретні рішення, або є Віткофф продемонструє "безперспективність своїх зусиль" щодо переговорів про припинення війни.

Тоді справа від аматорів, які зацікавлені в оборудках з Кремлем, може перейти, для порятунку репутації Трампа, до професійних політиків і дипломатів, які будуть розуміти мову, якою потрібно розмовляти з Путіним, мову сили. Віталій Портников, журналіст

Раніше "Телеграф" розповідав, що перед тим, як зустрітись з делегацією РФ, американська сторона розмовляла з представниками України. Ба більше, президент України на останній пресконференції повідомив, що виникла пропозиція не тристороннього обговорення, а залучити ще одну сторону.